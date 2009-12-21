Neve: anche questo è rugby

Spesso si parla dei valori del rugby. Spesso sembra siano pubblicità fatte ad arte da uomini di marketing per enfatizzare uno sport che il più delle volte è all'ombra della palla tonda. Ma il rugby è anche questo: tifosi, giocatori e dirigenza che scendono in campo alle prime luci dell'alba per pulire il campo e permettere a tutti di diventare protagonisti. I giocatori nella mischia, la dirigenza nel coordinamento e il pubblico pagante a tifare sugli spalti. Anche questo è rugby. Ringrazio nuovamente Marco Sartori per la foto testimonianza: ritrae il lavoro nel campo trevigiano, omologo degli sforzi compiuti a Rovigo dalle Posse Rossoblu e affiliati vari.