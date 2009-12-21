Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Neve: anche questo è rugby

Redazione Avatar

di Redazione

21/12/2009

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Spesso si parla dei valori del rugby. Spesso sembra siano pubblicità fatte ad arte da uomini di marketing per enfatizzare uno sport che il più delle volte è all'ombra della palla tonda. Ma il rugby è anche questo: tifosi, giocatori e dirigenza che scendono in campo alle prime luci dell'alba per pulire il campo e permettere a tutti di diventare protagonisti. I giocatori nella mischia, la dirigenza nel coordinamento e il pubblico pagante a tifare sugli spalti. Anche questo è rugby. Tutti alle prese con la pulizia del campo A Treviso si pulisce il campo dalla neve per poter giocare. Ringrazio nuovamente Marco Sartori per la foto testimonianza: ritrae il lavoro nel campo trevigiano, omologo degli sforzi compiuti a Rovigo dalle Posse Rossoblu e affiliati vari.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

CHARITY 4SAMOA, DONDI E POPELIN CONSEGNANO IL RICAVATO DELL'ASTA AL CONSOLE SAMOANO

Articolo Successivo

Problemi di ordine pubblico: quando il Livorno Calcio gioca in casa la palla ovale sparisce.

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento tecnico per il rugby: tutti gli strumenti di cui servirsi

Abbigliamento tecnico per il rugby: tutti gli strumenti di cui servirsi

24/06/2024

Diventare allenatore di rugby: il percorso da seguire

Diventare allenatore di rugby: il percorso da seguire

23/01/2024

All Blacks: scontro tra Federazione e giocatori sui fondi d’investimento

All Blacks: scontro tra Federazione e giocatori sui fondi d’investimento

04/07/2021