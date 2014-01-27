[news giovanili] VEA FEMI-CZ: NUOVO SUCCESSO DELL&rsquo;UNDER 16

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 143 del 27.01.2014VEA FEMI-CZ: NUOVO SUCCESSO DELL'UNDER 16Domenica alle 12:30, allo stadio "Battaglini", si è svolto l'incontro dirugby fra il Centro di Formazione Federale Under 16 Rovigo e quello diRovato. Bissando il successo ottenuto con l'altro Centro di FormazioneFederale di Remedello, nel quale militano i migliori giovani diCalvisano e Viadana, giocato in trasferta e vinto con una trentina dipunti di vantaggio, i giovani dell'Under 16 locale hanno dominato ilombardi segnando 8 mete contro una e raggiungendo il punteggio di 44-5.La formazione vincente era composta da: Cruciani, Destro, Zampolli E.,Cruciani T., Baesso, Biondelli, Scanavacca, Milan, Zampolli N.,Bellunato, Venco, Piantella, Mantovani, Baccini, Brunello. Adisposizione: Marzolla, Manfrinato, Negrisolo, Pellegrini, Tommelleri,Ramirez, Riahi.Il Centro di Formazione raggruppa giocatori non solo di Rovigo, ma anchedella provincia, qualche veronese e un paio di Monselice.