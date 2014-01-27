[news giovanili] VEA FEMI-CZ: NUOVO SUCCESSO DELL&rsquo;UNDER 16

[news giovanili] VEA FEMI-CZ: NUOVO SUCCESSO DELL’UNDER 16
27/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 143 del 27.01.2014
VEA FEMI-CZ: NUOVO SUCCESSO DELL’UNDER 16
Domenica alle 12:30, allo stadio “Battaglini”, si è svolto l’incontro di
rugby fra il Centro di Formazione Federale Under 16 Rovigo e quello di
Rovato. Bissando il successo ottenuto con l’altro Centro di Formazione
Federale di Remedello, nel quale militano i migliori giovani di
Calvisano e Viadana, giocato in trasferta e vinto con una trentina di
punti di vantaggio, i giovani dell’Under 16 locale hanno dominato i
lombardi segnando 8 mete contro una e raggiungendo il punteggio di 44-5.
La formazione vincente era composta da: Cruciani, Destro, Zampolli E.,
Cruciani T., Baesso, Biondelli, Scanavacca, Milan, Zampolli N.,
Bellunato, Venco, Piantella, Mantovani, Baccini, Brunello. A
disposizione: Marzolla, Manfrinato, Negrisolo, Pellegrini, Tommelleri,
Ramirez, Riahi.
Il Centro di Formazione raggruppa giocatori non solo di Rovigo, ma anche
della provincia, qualche veronese e un paio di Monselice.
--
