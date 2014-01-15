[news] VEA FEMI-CZ: AL BATTAGLINI LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 130 del 15.01.2014VEA FEMI-CZ:AL BATTAGLINI LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZASi giocherà allo*Stadio "Mario Battaglini"* di Rovigo la *Finale delTrofeo Eccellenza* tra VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Fiamme Oro RugbyRoma. L'appuntamento è fissato per _*sabato 8 febbraio 2014 alle ore 15*_.Entrambe le squadre si sono dichiarate d'accordo nell'individuare il"Battaglini" quale sede ideale per la disputa della Finale, nellasperanza di giocare in una cornice di pubblico adeguata all'importanzadell'avvenimento. La F.I.R. ha accolto la proposta delle due Società esta definendo il protocollo per la definizione dei rapporti tra lastessa e i due Club per l'organizzazione dell'evento.