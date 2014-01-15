[news] VEA FEMI-CZ: AL BATTAGLINI LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA
di Redazione
15/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 130 del 15.01.2014
VEA FEMI-CZ:AL BATTAGLINI LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA
Si giocherà allo*Stadio "Mario Battaglini"* di Rovigo la *Finale del
Trofeo Eccellenza* tra VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Fiamme Oro Rugby
Roma. L'appuntamento è fissato per _*sabato 8 febbraio 2014 alle ore 15*_.
Entrambe le squadre si sono dichiarate d'accordo nell'individuare il
"Battaglini" quale sede ideale per la disputa della Finale, nella
speranza di giocare in una cornice di pubblico adeguata all'importanza
dell'avvenimento. La F.I.R. ha accolto la proposta delle due Società e
sta definendo il protocollo per la definizione dei rapporti tra la
stessa e i due Club per l'organizzazione dell'evento.
