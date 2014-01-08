Loading...

[news] VEA FEMI-CZ: AL PLEBISCITO IL DERBY CON IL PETRARCA

08/01/2014

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 124 del 08.01.2014

VEA FEMI-CZ: AL PLEBISCITO IL DERBY CON IL PETRARCA

Si giocherà allo*Stadio "Plebiscito" di Padova*, e non agli impianti "Memo Geremia", la partita del Trofeo Eccellenza tra Rugby Petrarca e VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, in programma*domenica 12 gennaio 2014* con inizio alle* ore 15*.

