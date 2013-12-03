[news] VEA FEMI-CZ: ALBUM DI FIGURINE
di Redazione
03/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 100 del 03.12.2013
VEA FEMI-CZ: ALBUM DI FIGURINE
La Rugby Rovigo Delta ha deciso di patrocinare il progetto "Il Rugby
diventa... un album di figurine", ideato dal quotidiano "La Voce nuova
di Rovigo" e darà pieno sostegno all'iniziativa, invitando i suoi
sponsor principali a confermare la collaborazione pubblicitaria con la
loro presenza anche nell'album. L'iniziativa mira a rendere storico
omaggio al rugby polesano, ad aumentare l'interesse verso il rugby
soprattutto fra i più giovani e a produrre un apprezzabile ritorno
economico alla Società.
I temi trattati nell'album saranno storia, regole e curiosità del rugby;
la palla ovale a Rovigo con i sui campioni, lo Stadio "Battaglini", i
successi; il Campionato di Eccellenza; la società, lo staff tecnico, la
prima squadra; la Monti Junior e il settore giovanile; la palla ovale in
Polesine. Saranno realizzate anche figurine speciali dedicate agli sponsor.
Il progetto prenderà il via a febbraio 2014 con la distribuzione di
numero 5000 album a colori, in cui collezionare oltre 400 figurine,
messe a disposizione a pacchetti, parte in omaggio con il quotidiano e
parte a pagamento nelle edicole di tutta la provincia a partire dal 20
febbraio e fino al 20 giugno 2014.
