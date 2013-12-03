[news] VEA FEMI-CZ: ALBUM DI FIGURINE

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 100 del 03.12.2013VEA FEMI-CZ: ALBUM DI FIGURINELa Rugby Rovigo Delta ha deciso di patrocinare il progetto "Il Rugbydiventa... un album di figurine", ideato dal quotidiano "La Voce nuovadi Rovigo" e darà pieno sostegno all'iniziativa, invitando i suoisponsor principali a confermare la collaborazione pubblicitaria con laloro presenza anche nell'album. L'iniziativa mira a rendere storicoomaggio al rugby polesano, ad aumentare l'interesse verso il rugbysoprattutto fra i più giovani e a produrre un apprezzabile ritornoeconomico alla Società.I temi trattati nell'album saranno storia, regole e curiosità del rugby;la palla ovale a Rovigo con i sui campioni, lo Stadio "Battaglini", isuccessi; il Campionato di Eccellenza; la società, lo staff tecnico, laprima squadra; la Monti Junior e il settore giovanile; la palla ovale inPolesine. Saranno realizzate anche figurine speciali dedicate agli sponsor.Il progetto prenderà il via a febbraio 2014 con la distribuzione dinumero 5000 album a colori, in cui collezionare oltre 400 figurine,messe a disposizione a pacchetti, parte in omaggio con il quotidiano eparte a pagamento nelle edicole di tutta la provincia a partire dal 20febbraio e fino al 20 giugno 2014.