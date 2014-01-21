[news] VEA FEMI-CZ: AMERINO ZATTA GIOVED&Igrave; ALLA PRESENTAZIONE DE &ldquo;LA LEGGENDA DI MACI&rdquo;

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 136del 21.01.2014VEA FEMI-CZ: AMERINO ZATTA GIOVEDÌ ALLA PRESENTAZIONE DE "LA LEGGENDA DIMACI"La presentazione della ristampa de "/La Leggenda di Maci/", in scena_*giovedì 23 gennaio 2014*_ dalle 17:30 alla Gran Guardia, siarricchisce di un altro ospite importante: oltre all'autore MarcoPastonesi, al dirigente Vittorio Munari e ai giornalisti Ivan Malfatto eCarlo Cavriani, prenderà parte alla tavola rotonda anche *AmerinoZatta*. Il Presidente del Benetton Rugby Treviso ha inoltrepreannunciato che, in occasione dell'evento, porterà una gradita eimportante *sorpresa* per tutto il popolo rossoblù.Appuntamento fissato, quindi, per giovedì dalle ore 17:30 conloscrittore Marco Pastonesi che sarà a disposizione per autografare copiede /"La Leggenda di Maci"/, acquistabili eccezionalmente in loco. Dalleore 18 avrà inizio la tavola rotonda, aperta a tutti gli appassionati.L'evento vedrà anche la presenza del Sindaco di Rovigo Bruno Piva,dell'Assessore allo Sport Andrea Bimbatti, del Presidente della RugbyRovigo Delta Comm. Francesco Zambelli e della prima squadra della VEAFEMI-CZ Rugby Rovigo Delta.