[news] VEA FEMI-CZ: AMERINO ZATTA GIOVED&Igrave; ALLA PRESENTAZIONE DE &ldquo;LA LEGGENDA DI MACI&rdquo;

[news] VEA FEMI-CZ: AMERINO ZATTA GIOVEDÌ ALLA PRESENTAZIONE DE “LA LEGGENDA DI MACI”
di Redazione
21/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 136del 21.01.2014
VEA FEMI-CZ: AMERINO ZATTA GIOVEDÌ ALLA PRESENTAZIONE DE “LA LEGGENDA DI
MACI”
La presentazione della ristampa de “/La Leggenda di Maci/”, in scena
_*giovedì 23 gennaio 2014*_ dalle 17:30 alla Gran Guardia, si
arricchisce di un altro ospite importante: oltre all'autore Marco
Pastonesi, al dirigente Vittorio Munari e ai giornalisti Ivan Malfatto e
Carlo Cavriani, prenderà parte alla tavola rotonda anche *Amerino
Zatta*. Il Presidente del Benetton Rugby Treviso ha inoltre
preannunciato che, in occasione dell'evento, porterà una gradita e
importante *sorpresa* per tutto il popolo rossoblù.
Appuntamento fissato, quindi, per giovedì dalle ore 17:30 conlo
scrittore Marco Pastonesi che sarà a disposizione per autografare copie
de /“La Leggenda di Maci”/, acquistabili eccezionalmente in loco. Dalle
ore 18 avrà inizio la tavola rotonda, aperta a tutti gli appassionati.
L'evento vedrà anche la presenza del Sindaco di Rovigo Bruno Piva,
dell'Assessore allo Sport Andrea Bimbatti, del Presidente della Rugby
Rovigo Delta Comm. Francesco Zambelli e della prima squadra della VEA
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta.
Redazione