[news] VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATA LA FORMAZIONE ROSSOBL&Ugrave; PER LA FINALE DI TROFEO ECCELLENZA

[news] VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATA LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ PER LA FINALE DI TROFEO ECCELLENZA
di Redazione
06/02/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 149 del 06.02.2014
VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATA LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ PER LA FINALE DI TROFEO
ECCELLENZA
Sabato 8 febbraio 2014, alle ore 15, andrà in scena allo Stadio "Mario
Battaglini" di Rovigo la Finale di Trofeo Eccellenza tra VEA FEMI-CZ
Rugby Rovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby.
Questa la formazione annunciata dagli allenatori della VEA FEMI-CZ Rugby
Rovigo Delta in vista della partita: Basson, Ragusi, Menon, Van Niekerk,
Ngawini, Rodriguez, Frati, Ferro, Lubian E., Ruffolo, Montauriol,
Boggiani, Roan, Mahoney (cap.), Quaglio. A disposizione: Gatto, Pozzi,
Borsi, Maran, De Marchi, Calabrese, McCann, Pavanello.
Un appuntamento importante e molto sentito, quello di sabato, come
spiega coach*Andrea De Rossi*: "Vogliamo raggiungere il primo traguardo
di questa Stagione, e non c'è cosa migliore che farlo davanti al proprio
pubblico di casa. Affrontiamo una squadra che è cresciuta molto nelle
ultime partite, consolidando le fasi statiche come punto di forza e una
buona organizzazione difensiva. Com'è logico che sia, verranno a Rovigo
per vincere e non certo per fare la vittima sacrificale. Conoscendo
Pasquale Presutti sono certo che avrà preparato questa finale al meglio.
Ricordo che, come le Fiamme Oro, anche noi siamo cresciuti molto e non
siamo più la squadra della prima giornata di Campionato. Siamo cresciuti
in tutti i reparti, abbiamo il miglior attacco e la miglior difesa del
Campionato, siamo imbattuti dall'inizio della Stagione e, soprattutto,
c'è stata una crescita mentale e di fiducia. Avremo dalla nostra parte
il fatto di giocare in casa, e come sempre una cornice di grande
pubblico: dovremo essere bravi a gestire la pressione che viene
dall'esterno e tramutarla in lucidità. Padova insegna".
Gli fa eco il collega *Filippo Frati*, che dichiara: "La finale di
sabato contro le Fiamme Oro sarà la nostra prossima partita e la stiamo
preparando come abbiamo preparato tutte le precedenti 16 gare fin qui
disputate, curando i dettagli per prendere le giuste decisioni ed
eseguirle nel modo migliore. Ancora una volta l'approccio mentale farà
la differenza, per questo non abbiamo cambiato niente nella routine
settimanale di avvicinamento a questo importante appuntamento: sabato
dovremo pensare a giocare, solo così potremo vincere. Analizzando
l'ultima partita delle Fiamme Oro abbiamo notato grandi miglioramenti
nei nostri avversari rispetto alla prima partita di Campionato, penso
che ancora una volta le fasi statiche faranno la differenza, i nostri
avanti ultimamente sono molto performanti e ancora una volta, con il
terreno reso pesante dalla pioggia continua di questi ultimi giorni, ci
affideremo a loro per cercare di vincere la partita. Il pubblico anche
questa volta sta rispondendo alla grande e sono convinto che ci darà
tutto il sostegno possibile per raggiungere questo primo importante
obiettivo stagionale".
"Per noi questa è una partita molto importante -- è il commento del
capitano rossoblù *Luke Mahoney *-- come tutte quelle che abbiamo
affrontato fino ad ora e che affronteremo nel resto della Stagione. Ci
stiamo preparando per vincere questo match, mettendo tutto il nostro
impegno in allenamento come facciamo ogni settimana. Sarà una bella
opportunità per il nostro cammino e per la crescita del gruppo".
--
---
