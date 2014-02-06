[news] VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATA LA FORMAZIONE ROSSOBL&Ugrave; PER LA FINALE DI TROFEO ECCELLENZA

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 149 del 06.02.2014VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATA LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ PER LA FINALE DI TROFEOECCELLENZASabato 8 febbraio 2014, alle ore 15, andrà in scena allo Stadio "MarioBattaglini" di Rovigo la Finale di Trofeo Eccellenza tra VEA FEMI-CZRugby Rovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby.Questa la formazione annunciata dagli allenatori della VEA FEMI-CZ RugbyRovigo Delta in vista della partita: Basson, Ragusi, Menon, Van Niekerk,Ngawini, Rodriguez, Frati, Ferro, Lubian E., Ruffolo, Montauriol,Boggiani, Roan, Mahoney (cap.), Quaglio. A disposizione: Gatto, Pozzi,Borsi, Maran, De Marchi, Calabrese, McCann, Pavanello.Un appuntamento importante e molto sentito, quello di sabato, comespiega coach*Andrea De Rossi*: "Vogliamo raggiungere il primo traguardodi questa Stagione, e non c'è cosa migliore che farlo davanti al propriopubblico di casa. Affrontiamo una squadra che è cresciuta molto nelleultime partite, consolidando le fasi statiche come punto di forza e unabuona organizzazione difensiva. Com'è logico che sia, verranno a Rovigoper vincere e non certo per fare la vittima sacrificale. ConoscendoPasquale Presutti sono certo che avrà preparato questa finale al meglio.Ricordo che, come le Fiamme Oro, anche noi siamo cresciuti molto e nonsiamo più la squadra della prima giornata di Campionato. Siamo cresciutiin tutti i reparti, abbiamo il miglior attacco e la miglior difesa delCampionato, siamo imbattuti dall'inizio della Stagione e, soprattutto,c'è stata una crescita mentale e di fiducia. Avremo dalla nostra parteil fatto di giocare in casa, e come sempre una cornice di grandepubblico: dovremo essere bravi a gestire la pressione che vienedall'esterno e tramutarla in lucidità. Padova insegna".Gli fa eco il collega *Filippo Frati*, che dichiara: "La finale disabato contro le Fiamme Oro sarà la nostra prossima partita e la stiamopreparando come abbiamo preparato tutte le precedenti 16 gare fin quidisputate, curando i dettagli per prendere le giuste decisioni edeseguirle nel modo migliore. Ancora una volta l'approccio mentale faràla differenza, per questo non abbiamo cambiato niente nella routinesettimanale di avvicinamento a questo importante appuntamento: sabatodovremo pensare a giocare, solo così potremo vincere. Analizzandol'ultima partita delle Fiamme Oro abbiamo notato grandi miglioramentinei nostri avversari rispetto alla prima partita di Campionato, pensoche ancora una volta le fasi statiche faranno la differenza, i nostriavanti ultimamente sono molto performanti e ancora una volta, con ilterreno reso pesante dalla pioggia continua di questi ultimi giorni, ciaffideremo a loro per cercare di vincere la partita. Il pubblico anchequesta volta sta rispondendo alla grande e sono convinto che ci daràtutto il sostegno possibile per raggiungere questo primo importanteobiettivo stagionale"."Per noi questa è una partita molto importante -- è il commento delcapitano rossoblù *Luke Mahoney *-- come tutte quelle che abbiamoaffrontato fino ad ora e che affronteremo nel resto della Stagione. Cistiamo preparando per vincere questo match, mettendo tutto il nostroimpegno in allenamento come facciamo ogni settimana. Sarà una bellaopportunità per il nostro cammino e per la crescita del gruppo".--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.