[news] VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATO IL XV ROSSOBL&Ugrave; CHE SFIDER&Agrave; I CAVALIERI

[news] VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATO IL XV ROSSOBLÙ CHE SFIDERÀ I CAVALIERI
di Redazione
19/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 116 del 19.12.2013
VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATO IL XV ROSSOBLÙ CHE SFIDERÀ I CAVALIERI
È tutto pronto allo Stadio "Mario Battaglini" di Rovigo per l'ultima
sfida del 2013: sabato 21 dicembre 2013, con fischio d'inizio alle ore
15, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà I Cavalieri Prato
nell'ottava giornata del Campionato Italiano d'Eccellenza.
Questo il commento di coach Filippo Frati in vista del match: "Giochiamo
contro i vice-campioni d'Italia, una squadra composta per tre quarti
della rosa da giocatori che nelle ultime due stagioni hanno giocato due
finali scudetto. Il fatto che quest'anno dichiarino di lottare per una
tranquilla salvezza mi fa sorridere, è pura demagogia. Conosco
l'ambiente, conosco i giocatori, e so che fino alla fine lotteranno per
una delle quattro posizioni valide per i play off. Affronteremo quindi I
Cavalieri consapevoli che gli eventuali punti conquistati in questa
partita, avrebbero un valore doppio per quelli che sono i nostri, e i
loro, obiettivi".
"Siamo pronti all'ultimo appuntamento dell'anno - afferma coach Andrea
De Rossi - e affrontiamo la squadra più in forma del momento, sia a
livello fisico che mentale. Prato viene da due vittorie in Europa e con
poca pressione sulle spalle. Noi vogliamo chiudere l'anno con un'altra
vittoria, e quindi allungare il periodo di imbattibilità e mantenere il
primato in classifica".
Questo il XV annunciato dagli allenatori Filippo Frati e Andrea De
Rossi: Basson, Ragusi, Bergamasco, Van Niekerk, Ngawini, Rodriguez,
Frati, Ferro, Lubian E., Ruffolo, Montauriol, Boggiani, Balboni, Mahoney
(cap), Borsi. A disposizione: Gajion, Quaglio, Pozzi, Maran, Folla,
Calabrese, Menon, Bortolussi.
La Rugby Rovigo Delta ricorda che sono disponibili in prevendita i
biglietti per assistere al match, acquistabili alla Club House "Casetta
Rossoblù", al Caffè Molinari in Piazza Vittorio Emanuele II e alla
Segreteria di Viale Alfieri (aperta anche sabato mattina dalle 10 alle 12).
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 116 del 19.12.2013
VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATO IL XV ROSSOBLÙ CHE SFIDERÀ I CAVALIERI
È tutto pronto allo Stadio "Mario Battaglini" di Rovigo per l'ultima
sfida del 2013: sabato 21 dicembre 2013, con fischio d'inizio alle ore
15, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà I Cavalieri Prato
nell'ottava giornata del Campionato Italiano d'Eccellenza.
Questo il commento di coach Filippo Frati in vista del match: "Giochiamo
contro i vice-campioni d'Italia, una squadra composta per tre quarti
della rosa da giocatori che nelle ultime due stagioni hanno giocato due
finali scudetto. Il fatto che quest'anno dichiarino di lottare per una
tranquilla salvezza mi fa sorridere, è pura demagogia. Conosco
l'ambiente, conosco i giocatori, e so che fino alla fine lotteranno per
una delle quattro posizioni valide per i play off. Affronteremo quindi I
Cavalieri consapevoli che gli eventuali punti conquistati in questa
partita, avrebbero un valore doppio per quelli che sono i nostri, e i
loro, obiettivi".
"Siamo pronti all'ultimo appuntamento dell'anno - afferma coach Andrea
De Rossi - e affrontiamo la squadra più in forma del momento, sia a
livello fisico che mentale. Prato viene da due vittorie in Europa e con
poca pressione sulle spalle. Noi vogliamo chiudere l'anno con un'altra
vittoria, e quindi allungare il periodo di imbattibilità e mantenere il
primato in classifica".
Questo il XV annunciato dagli allenatori Filippo Frati e Andrea De
Rossi: Basson, Ragusi, Bergamasco, Van Niekerk, Ngawini, Rodriguez,
Frati, Ferro, Lubian E., Ruffolo, Montauriol, Boggiani, Balboni, Mahoney
(cap), Borsi. A disposizione: Gajion, Quaglio, Pozzi, Maran, Folla,
Calabrese, Menon, Bortolussi.
La Rugby Rovigo Delta ricorda che sono disponibili in prevendita i
biglietti per assistere al match, acquistabili alla Club House "Casetta
Rossoblù", al Caffè Molinari in Piazza Vittorio Emanuele II e alla
Segreteria di Viale Alfieri (aperta anche sabato mattina dalle 10 alle 12).
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 108-2013
Articolo Successivo
[news] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ PRONTI ALLA SFIDA CON PRATO
Redazione