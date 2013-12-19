[news] VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATO IL XV ROSSOBL&Ugrave; CHE SFIDER&Agrave; I CAVALIERI

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 116 del 19.12.2013VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATO IL XV ROSSOBLÙ CHE SFIDERÀ I CAVALIERIÈ tutto pronto allo Stadio "Mario Battaglini" di Rovigo per l'ultimasfida del 2013: sabato 21 dicembre 2013, con fischio d'inizio alle ore15, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà I Cavalieri Pratonell'ottava giornata del Campionato Italiano d'Eccellenza.Questo il commento di coach Filippo Frati in vista del match: "Giochiamocontro i vice-campioni d'Italia, una squadra composta per tre quartidella rosa da giocatori che nelle ultime due stagioni hanno giocato duefinali scudetto. Il fatto che quest'anno dichiarino di lottare per unatranquilla salvezza mi fa sorridere, è pura demagogia. Conoscol'ambiente, conosco i giocatori, e so che fino alla fine lotteranno peruna delle quattro posizioni valide per i play off. Affronteremo quindi ICavalieri consapevoli che gli eventuali punti conquistati in questapartita, avrebbero un valore doppio per quelli che sono i nostri, e iloro, obiettivi"."Siamo pronti all'ultimo appuntamento dell'anno - afferma coach AndreaDe Rossi - e affrontiamo la squadra più in forma del momento, sia alivello fisico che mentale. Prato viene da due vittorie in Europa e conpoca pressione sulle spalle. Noi vogliamo chiudere l'anno con un'altravittoria, e quindi allungare il periodo di imbattibilità e mantenere ilprimato in classifica".Questo il XV annunciato dagli allenatori Filippo Frati e Andrea DeRossi: Basson, Ragusi, Bergamasco, Van Niekerk, Ngawini, Rodriguez,Frati, Ferro, Lubian E., Ruffolo, Montauriol, Boggiani, Balboni, Mahoney(cap), Borsi. A disposizione: Gajion, Quaglio, Pozzi, Maran, Folla,Calabrese, Menon, Bortolussi.La Rugby Rovigo Delta ricorda che sono disponibili in prevendita ibiglietti per assistere al match, acquistabili alla Club House "CasettaRossoblù", al Caffè Molinari in Piazza Vittorio Emanuele II e allaSegreteria di Viale Alfieri (aperta anche sabato mattina dalle 10 alle 12).