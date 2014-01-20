[news] VEA FEMI-CZ: ASPETTANDO IL DERBY DI SABATO CON IL PETRARCA PADOVA
di Redazione
20/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 135 del 20.01.2014
VEA FEMI-CZ: ASPETTANDO IL DERBY DI SABATO CON IL PETRARCA PADOVA
_*Sabato 25 gennaio 2014*_, alle_*ore 15*_, allo Stadio "Mario
Battaglini" di Rovigo andrà in scena l'atteso derby tra VEA FEMI-CZ
Rugby Rovigo Delta e Petrarca Padova, valido per la decima giornata del
Campionato Italiano d'Eccellenza.
I rossoblù, dopo la partita di Trofeo Eccellenza disputatasi a Reggio
sabato scorso, sono tornati ad allenarsi in vista dell'importante sfida
del week-end.Questa mattina i giocatori hanno effettuato la consueta
seduta inpalestra di inizio settimana alla /*ELLEGI FITNESS*/, in Piazza
Perosi 1 a Rovigo (in allegato alcune fotografie, altre si possono
trovare a questo link:
http://www.rugbyrovigodelta.it/area-multimediale/fotogallery.html?id=96&psid=72157639970777574).
Si ricorda, inoltre, che *sono disponibili in prevendita i biglietti*
per assistere al match di sabato. Si possono acquistare alla Segreteria
del "Battaglini" (lunedì-venerdì 10-12, 17-19 e sabato mattina 10-12),
alla Club House "Casetta Rossoblù" (lunedì-sabato 10:30-22) e al Caffè
Molinari di Piazza V. Emanuele II.
Questo il costo dei biglietti:*
*Tribuna Est e Ovest INTERO**14€*
*Tribuna Est e Ovest RIDOTTO DONNA**10€*
*Tribuna Est e Ovest RIDOTTO RAGAZZI**16-18 ANNI 5€*
*Tribuna Ovest ZONA VIP**30€**
