[news] VEA FEMI-CZ: ASPETTANDO IL DERBY DI SABATO CON IL PETRARCA PADOVA

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 135 del 20.01.2014VEA FEMI-CZ: ASPETTANDO IL DERBY DI SABATO CON IL PETRARCA PADOVA_*Sabato 25 gennaio 2014*_, alle_*ore 15*_, allo Stadio "MarioBattaglini" di Rovigo andrà in scena l'atteso derby tra VEA FEMI-CZRugby Rovigo Delta e Petrarca Padova, valido per la decima giornata delCampionato Italiano d'Eccellenza.I rossoblù, dopo la partita di Trofeo Eccellenza disputatasi a Reggiosabato scorso, sono tornati ad allenarsi in vista dell'importante sfidadel week-end.Questa mattina i giocatori hanno effettuato la consuetaseduta inpalestra di inizio settimana alla /*ELLEGI FITNESS*/, in PiazzaPerosi 1 a Rovigo (in allegato alcune fotografie, altre si possonotrovare a questo link:Si ricorda, inoltre, che *sono disponibili in prevendita i biglietti*per assistere al match di sabato. Si possono acquistare alla Segreteriadel "Battaglini" (lunedì-venerdì 10-12, 17-19 e sabato mattina 10-12),alla Club House "Casetta Rossoblù" (lunedì-sabato 10:30-22) e al CaffèMolinari di Piazza V. Emanuele II.Questo il costo dei biglietti:**Tribuna Est e Ovest INTERO**14€**Tribuna Est e Ovest RIDOTTO DONNA**10€**Tribuna Est e Ovest RIDOTTO RAGAZZI**16-18 ANNI 5€**Tribuna Ovest ZONA VIP**30€