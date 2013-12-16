[news] VEA FEMI-CZ: CENA DI NATALE AL &ldquo;CAVALIERE&rdquo;

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 110 del 16.12.2013VEA FEMI-CZ: CENA DI NATALE AL “CAVALIERE”Sabato 21 dicembre 2013, al termine della partita tra VEA FEMI-CZ RugbyRovigo Delta e I Cavalieri Prato, si svolgerà la consueta cena di Nataledella Società di viale Alfieri.La conviviale avrà luogo al ristorante “/Al Cavaliere/” di MaurizioDolcetto a Bosaro, e vedrà la partecipazione della dirigenza rossoblù,di giocatori e staff della prima squadra, e dei Main Sponsor della RugbyRovigo Delta.Auspicando di poter festeggiare anche il risultato dell'impegnopomeridiano della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, la cena di sabato saràl'occasione per il consueto scambio di auguri di un felice Natale e dibuon anno nuovo all'insegna dei colori rossoblù, nella speranza cheanche il 2014 possa essere un anno di soddisfazioni e prove positive.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.