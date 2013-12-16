[news] VEA FEMI-CZ: CENA DI NATALE AL &ldquo;CAVALIERE&rdquo;

[news] VEA FEMI-CZ: CENA DI NATALE AL “CAVALIERE”
di Redazione
16/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 110 del 16.12.2013
VEA FEMI-CZ: CENA DI NATALE AL “CAVALIERE”
Sabato 21 dicembre 2013, al termine della partita tra VEA FEMI-CZ Rugby
Rovigo Delta e I Cavalieri Prato, si svolgerà la consueta cena di Natale
della Società di viale Alfieri.
La conviviale avrà luogo al ristorante “/Al Cavaliere/” di Maurizio
Dolcetto a Bosaro, e vedrà la partecipazione della dirigenza rossoblù,
di giocatori e staff della prima squadra, e dei Main Sponsor della Rugby
Rovigo Delta.
Auspicando di poter festeggiare anche il risultato dell'impegno
pomeridiano della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, la cena di sabato sarà
l'occasione per il consueto scambio di auguri di un felice Natale e di
buon anno nuovo all'insegna dei colori rossoblù, nella speranza che
anche il 2014 possa essere un anno di soddisfazioni e prove positive.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
Redazione