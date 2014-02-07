[news] VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA ZUIN

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 151 del 07.02.2014VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA ZUINIl Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco Zambelli,esprime a nome proprio e di tutta la Società le più sentite condoglianzealla famiglia Zuin per la scomparsa dell'ex giocatore rossoblùGiancarlo, figlio dello storico pilone Giuseppe e fratello di Loredano.Ha giocato sia nella Rugby Rovigo sia nelle Fiamme Oro Padova. Hacontinuato ad essere vicino al rugby partecipando all'attività degli"Old" della Rugby Rovigo.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.