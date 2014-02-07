[news] VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA ZUIN
07/02/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 151 del 07.02.2014
VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA ZUIN
Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco Zambelli,
esprime a nome proprio e di tutta la Società le più sentite condoglianze
alla famiglia Zuin per la scomparsa dell'ex giocatore rossoblù
Giancarlo, figlio dello storico pilone Giuseppe e fratello di Loredano.
Ha giocato sia nella Rugby Rovigo sia nelle Fiamme Oro Padova. Ha
continuato ad essere vicino al rugby partecipando all'attività degli
"Old" della Rugby Rovigo.
