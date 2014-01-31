[news] VEA FEMI-CZ: DA DOMANI DISPONIBILI I BIGLIETTI PER LA FINALE DI TROFEO ECCELLENZA

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 143del 31.01.2014VEA FEMI-CZ: DA DOMANI DISPONIBILI I BIGLIETTI PER LA FINALE DI TROFEOECCELLENZASaranno _disponibili da domani le prevendite_ dei biglietti perassistere alla *Finale di Trofeo Eccellenza* tra VEA FEMI-CZ RugbyRovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby, in programma *sabato 8 febbraio2014* alle ore 15 allo Stadio "Mario Battaglini".I biglietti si potranno acquistare alla Club House "Casetta Rossoblù" diviale della Costituzione e al Caffè Molinari di Piazza Vittorio EmanueleII. Da lunedì 3 febbraio 2014 saranno disponibili anche alla Segreteriadello Stadio "Mario Battaglini" in viale Alfieri.Il costo *unico *dei biglietti è di*12,50 Euro* per entrambe le Tribune,mentre i ragazzi e le ragazze fino ai 18 anni potranno entrare alloStadio gratuitamente. I ticket per la Tribuna Vip, invece, costano comeconsuetudine 30 Euro. Si ricorda infine che la Finale di TrofeoEccellenza _non rientra tra le partite in abbonamento_: i possessoridella tessera stagionale dovranno quindi munirsi del biglietto unico perassistere al match.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta