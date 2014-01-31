[news] VEA FEMI-CZ: DA DOMANI DISPONIBILI I BIGLIETTI PER LA FINALE DI TROFEO ECCELLENZA
di Redazione
31/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 143del 31.01.2014
VEA FEMI-CZ: DA DOMANI DISPONIBILI I BIGLIETTI PER LA FINALE DI TROFEO
ECCELLENZA
Saranno _disponibili da domani le prevendite_ dei biglietti per
assistere alla *Finale di Trofeo Eccellenza* tra VEA FEMI-CZ Rugby
Rovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby, in programma *sabato 8 febbraio
2014* alle ore 15 allo Stadio "Mario Battaglini".
I biglietti si potranno acquistare alla Club House "Casetta Rossoblù" di
viale della Costituzione e al Caffè Molinari di Piazza Vittorio Emanuele
II. Da lunedì 3 febbraio 2014 saranno disponibili anche alla Segreteria
dello Stadio "Mario Battaglini" in viale Alfieri.
Il costo *unico *dei biglietti è di*12,50 Euro* per entrambe le Tribune,
mentre i ragazzi e le ragazze fino ai 18 anni potranno entrare allo
Stadio gratuitamente. I ticket per la Tribuna Vip, invece, costano come
consuetudine 30 Euro. Si ricorda infine che la Finale di Trofeo
Eccellenza _non rientra tra le partite in abbonamento_: i possessori
della tessera stagionale dovranno quindi munirsi del biglietto unico per
assistere al match.
