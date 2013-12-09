[news] VEA FEMI-CZ: DISPONIBILI LE PREVENDITE PER IL MATCH DI SABATO AL BATTAGLINI
di Redazione
09/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 103 del 09.12.2013
VEA FEMI-CZ: DISPONIBILI LE PREVENDITE PER IL MATCH DI SABATO AL BATTAGLINI
La VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta torna a calcare il prato dello Stadio
"Mario Battaglini": sabato 14 dicembre 2013 alle 15, infatti, la squadra
rossoblù affronterà l'M-Three Rugby San Donà nella prima giornata di
ritorno del Trofeo Eccellenza.
I biglietti per assistere alla partita sono già disponibili in
prevendita: si possono acquistare al*Caffè Molinari* in Piazza Vittorio
Emanuele II e alla *Segreteria di viale Alfieri* aperta da lunedì a
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, e sabato mattina dalle 10
alle 12.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
Redazione