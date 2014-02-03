[news] VEA FEMI-CZ: DOMANI ALCUNI STUDENTI DI CA'FOSCARI AL BATTAGLINI
di Redazione
03/02/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 146 del 03.02.2014
VEA FEMI-CZ: DOMANI ALCUNI STUDENTI DI CA'FOSCARI AL BATTAGLINI
Domani, martedì 4 febbraio 2014, visiteranno lo Stadio "Mario
Battaglini" gli studenti del corso "People management", realizzato da
Ca' Foscari Challenge School in collaborazione con Adecco Italia e
Adecco Formazione.
Il corso, giunto alla decima edizione e frequentato da giovani laureati,
è finalizzato alla creazione di profili professionali in grado di
coordinare e gestire i processi di gestione delle risorse umane
nell'ambito aziendale e della consulenza. La gestione delle risorse
umane viene trattata da diversi punti di vista, tra cui quella delle
competenze trasversali: la leadership, la capacità di lavorare in team e
le altre abilità fondamentali per lo sviluppo professionale.
Per questo, la Società rossoblù ha accolto la proposta di dare agli
studenti del corso la possibilità di assistere all'allenamento di domani
della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e di incontrare, al termine, gli
allenatori Filippo Frati e Andrea De Rossi.
Con l'occasione si ricorda inoltre che sono disponibili in prevendita i
biglietti per assistere alla Finale del Trofeo Eccellenza tra VEA
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby, in programma sabato
8 febbraio 2014 alle 15 allo Stadio "Mario Battaglini". I biglietti si
possono acquistare alla Club House "Casetta Rossoblù" di viale della
Costituzione, al Caffè Molinari di Piazza Vittorio Emanuele II e alla
Segreteria dello Stadio "Mario Battaglini" in viale Alfieri (aperta dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, il sabato mattina
dalle 10 alle 12).
Il costo unico dei biglietti è di 12,50 Euro (ma è necessario
specificare da quale Tribuna si vuol assistere al match), mentre i
ragazzi e le ragazze fino ai 18 anni potranno entrare allo Stadio
gratuitamente. I ticket per la Tribuna Vip, invece, costano come
consuetudine 30 Euro. La Finale di Trofeo Eccellenza non rientra tra le
partite in abbonamento: i possessori della tessera stagionale dovranno
quindi munirsi del biglietto per assistere al match.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 146 del 03.02.2014
VEA FEMI-CZ: DOMANI ALCUNI STUDENTI DI CA'FOSCARI AL BATTAGLINI
Domani, martedì 4 febbraio 2014, visiteranno lo Stadio "Mario
Battaglini" gli studenti del corso "People management", realizzato da
Ca' Foscari Challenge School in collaborazione con Adecco Italia e
Adecco Formazione.
Il corso, giunto alla decima edizione e frequentato da giovani laureati,
è finalizzato alla creazione di profili professionali in grado di
coordinare e gestire i processi di gestione delle risorse umane
nell'ambito aziendale e della consulenza. La gestione delle risorse
umane viene trattata da diversi punti di vista, tra cui quella delle
competenze trasversali: la leadership, la capacità di lavorare in team e
le altre abilità fondamentali per lo sviluppo professionale.
Per questo, la Società rossoblù ha accolto la proposta di dare agli
studenti del corso la possibilità di assistere all'allenamento di domani
della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e di incontrare, al termine, gli
allenatori Filippo Frati e Andrea De Rossi.
Con l'occasione si ricorda inoltre che sono disponibili in prevendita i
biglietti per assistere alla Finale del Trofeo Eccellenza tra VEA
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby, in programma sabato
8 febbraio 2014 alle 15 allo Stadio "Mario Battaglini". I biglietti si
possono acquistare alla Club House "Casetta Rossoblù" di viale della
Costituzione, al Caffè Molinari di Piazza Vittorio Emanuele II e alla
Segreteria dello Stadio "Mario Battaglini" in viale Alfieri (aperta dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, il sabato mattina
dalle 10 alle 12).
Il costo unico dei biglietti è di 12,50 Euro (ma è necessario
specificare da quale Tribuna si vuol assistere al match), mentre i
ragazzi e le ragazze fino ai 18 anni potranno entrare allo Stadio
gratuitamente. I ticket per la Tribuna Vip, invece, costano come
consuetudine 30 Euro. La Finale di Trofeo Eccellenza non rientra tra le
partite in abbonamento: i possessori della tessera stagionale dovranno
quindi munirsi del biglietto per assistere al match.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 10 - 2014
Redazione