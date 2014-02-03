[news] VEA FEMI-CZ: DOMANI ALCUNI STUDENTI DI CA'FOSCARI AL BATTAGLINI

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 146 del 03.02.2014VEA FEMI-CZ: DOMANI ALCUNI STUDENTI DI CA'FOSCARI AL BATTAGLINIDomani, martedì 4 febbraio 2014, visiteranno lo Stadio "MarioBattaglini" gli studenti del corso "People management", realizzato daCa' Foscari Challenge School in collaborazione con Adecco Italia eAdecco Formazione.Il corso, giunto alla decima edizione e frequentato da giovani laureati,è finalizzato alla creazione di profili professionali in grado dicoordinare e gestire i processi di gestione delle risorse umanenell'ambito aziendale e della consulenza. La gestione delle risorseumane viene trattata da diversi punti di vista, tra cui quella dellecompetenze trasversali: la leadership, la capacità di lavorare in team ele altre abilità fondamentali per lo sviluppo professionale.Per questo, la Società rossoblù ha accolto la proposta di dare aglistudenti del corso la possibilità di assistere all'allenamento di domanidella VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e di incontrare, al termine, gliallenatori Filippo Frati e Andrea De Rossi.Con l'occasione si ricorda inoltre che sono disponibili in prevendita ibiglietti per assistere alla Finale del Trofeo Eccellenza tra VEAFEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby, in programma sabato8 febbraio 2014 alle 15 allo Stadio "Mario Battaglini". I biglietti sipossono acquistare alla Club House "Casetta Rossoblù" di viale dellaCostituzione, al Caffè Molinari di Piazza Vittorio Emanuele II e allaSegreteria dello Stadio "Mario Battaglini" in viale Alfieri (aperta dallunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, il sabato mattinadalle 10 alle 12).Il costo unico dei biglietti è di 12,50 Euro (ma è necessariospecificare da quale Tribuna si vuol assistere al match), mentre iragazzi e le ragazze fino ai 18 anni potranno entrare allo Stadiogratuitamente. I ticket per la Tribuna Vip, invece, costano comeconsuetudine 30 Euro. La Finale di Trofeo Eccellenza non rientra tra lepartite in abbonamento: i possessori della tessera stagionale dovrannoquindi munirsi del biglietto per assistere al match.