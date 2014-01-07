[news] VEA FEMI-CZ: ENRICO MANGHI APPRODA IN ROSSOBL&Ugrave;

[news] VEA FEMI-CZ: ENRICO MANGHI APPRODA IN ROSSOBLÙ
di Redazione
07/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 123 del 07.01.2014
VEA FEMI-CZ: ENRICO MANGHI APPRODA IN ROSSOBLÙ
È*Enrico Manghi* l'acquisto invernale della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. Nato a Parma il 12 novembre 1991, alto 185 centimetri per 104 chilogrammi, il tallonatore proviene dal Rugby Reggio.
Figlio e nipote d'arte, il papà Giuseppe ha militato a lungo tra le fila
del Rugby Parma così come lo zio Roberto, attualmente direttore generale
delle Zebre. È cresciuto sportivamente nel vivaio del Rugby Parma, e ha
vinto lo scudetto 2010/2011 Under 20 con i Crociati Noceto. L'anno dopo
è stato selezionato per l'Accademia Nazionale di Tirrenia con la quale
ha giocato il Campionato di Serie A1. Nella scorsa stagione ha vestito
la maglia dei Crociati Parma per poi passare al Rugby Reggio.
Affermano i due tecnici rossoblù, Andrea De Rossi e Filippo Frati:
"Prima della sosta natalizia, avevamo parlato con il Presidente Zambelli
e il Direttore Sportivo Reale della necessità di avere un rinforzo in
prima linea. Con l'infortunio occorso a Nicola Gatto contro San Donà,
del quale dobbiamo ancora valutare la precisa entità ma con la speranza
che non sia niente di grave e che possa recuperare in tempi brevi,
abbiamo deciso di cercare un tallonatore, ruolo in cui sono richieste
doti specifiche".
"La scelta di Enrico - aggiunge coach Filippo Frati - è stata dettata
principalmente dalle qualità fisiche, tecniche e morali del ragazzo, che
conosco bene per averlo allenato ai tempi in cui ero Direttore Tecnico
dei Crociati".
--
---
Redazione