[news] VEA FEMI-CZ: ENRICO MANGHI APPRODA IN ROSSOBL&Ugrave;

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 123 del 07.01.2014VEA FEMI-CZ: ENRICO MANGHI APPRODA IN ROSSOBLÙÈ*Enrico Manghi* l'acquisto invernale della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. Nato a Parma il 12 novembre 1991, alto 185 centimetri per 104 chilogrammi, il tallonatore proviene dal Rugby Reggio.Figlio e nipote d'arte, il papà Giuseppe ha militato a lungo tra le filadel Rugby Parma così come lo zio Roberto, attualmente direttore generaledelle Zebre. È cresciuto sportivamente nel vivaio del Rugby Parma, e havinto lo scudetto 2010/2011 Under 20 con i Crociati Noceto. L'anno dopoè stato selezionato per l'Accademia Nazionale di Tirrenia con la qualeha giocato il Campionato di Serie A1. Nella scorsa stagione ha vestitola maglia dei Crociati Parma per poi passare al Rugby Reggio.Affermano i due tecnici rossoblù, Andrea De Rossi e Filippo Frati:"Prima della sosta natalizia, avevamo parlato con il Presidente Zambellie il Direttore Sportivo Reale della necessità di avere un rinforzo inprima linea. Con l'infortunio occorso a Nicola Gatto contro San Donà,del quale dobbiamo ancora valutare la precisa entità ma con la speranzache non sia niente di grave e che possa recuperare in tempi brevi,abbiamo deciso di cercare un tallonatore, ruolo in cui sono richiestedoti specifiche"."La scelta di Enrico - aggiunge coach Filippo Frati - è stata dettataprincipalmente dalle qualità fisiche, tecniche e morali del ragazzo, checonosco bene per averlo allenato ai tempi in cui ero Direttore Tecnicodei Crociati".