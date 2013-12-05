[news] VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI IN TRASFERTA A SAN DON&Agrave;

[news] VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI IN TRASFERTA A SAN DONÀ
di Redazione
05/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 101 del 05.12.2013
VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI IN TRASFERTA A SAN DONÀ
Va in scena sabato 7 dicembre 2013, alle 15, la terza e ultima giornata
di andata del Trofeo Eccellenza. La VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta dovrà
affrontare in trasferta l'Amatori Rugby San Donà.
Questo il XV che gli allenatori rossoblù Filippo Frati e Andrea De Rossi
schiereranno in campo: Ragusi, Bortolussi, McCann, Van Niekerk,
Pavanello, Rodriguez, Frati, Ruffolo, Lubian E., Folla, Maran, Boggiani,
Balboni, Mahoney (cap), Borsi. A disposizione: Gatto, Pozzi, Roan,
Riedo, Cecchetti, Calabrese, Basson, Menon.
Questo il pensiero di coach Andrea De Rossi in vista del match di
sabato: "Andiamo con la miglior squadra possibile ad oggi, lasciamo a
risposo Bergamasco e Ngawini per dare un po' di minutaggio a Pavanello e
McCann. Siamo consapevoli che San Donà è una squadra che gioca molto e
con una mischia molto forte. Proprio per questo in settimana abbiamo
fatto video e lavoro supplementare in campo. Arriviamo pronti a questo
appuntamento e determinati a rimanere imbattuti anche nel Trofeo
Eccellenza, che rimane uno dei nostri obiettivi di inizio stagione".
Redazione