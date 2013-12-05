[news] VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI IN TRASFERTA A SAN DON&Agrave;

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 101 del 05.12.2013VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI IN TRASFERTA A SAN DONÀVa in scena sabato 7 dicembre 2013, alle 15, la terza e ultima giornatadi andata del Trofeo Eccellenza. La VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta dovràaffrontare in trasferta l'Amatori Rugby San Donà.Questo il XV che gli allenatori rossoblù Filippo Frati e Andrea De Rossischiereranno in campo: Ragusi, Bortolussi, McCann, Van Niekerk,Pavanello, Rodriguez, Frati, Ruffolo, Lubian E., Folla, Maran, Boggiani,Balboni, Mahoney (cap), Borsi. A disposizione: Gatto, Pozzi, Roan,Riedo, Cecchetti, Calabrese, Basson, Menon.Questo il pensiero di coach Andrea De Rossi in vista del match disabato: "Andiamo con la miglior squadra possibile ad oggi, lasciamo arisposo Bergamasco e Ngawini per dare un po' di minutaggio a Pavanello eMcCann. Siamo consapevoli che San Donà è una squadra che gioca molto econ una mischia molto forte. Proprio per questo in settimana abbiamofatto video e lavoro supplementare in campo. Arriviamo pronti a questoappuntamento e determinati a rimanere imbattuti anche nel TrofeoEccellenza, che rimane uno dei nostri obiettivi di inizio stagione".--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.