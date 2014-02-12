[news] VEA FEMI-CZ: I PREPARATORI ATLETICI ROSSOBL&Ugrave; A SCUOLA DI PESI

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 155 del 12.02.2014VEA FEMI-CZ: I PREPARATORI ATLETICI ROSSOBLÙ A SCUOLA DI PESIQuesto pomeriggio, nella palestra dello Stadio "Mario Battaglini", è andato in scena l'incontro di aggiornamento tecnico-didattico organizzato dal preparatore atletico della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta in collaborazione con la FIPE (Federazione Italiana Pesistica).L'incontro, che ha coinvolto anche i preparatori atletici del settore giovanile rossoblù, ha visto la presenza del tecnico della FIPE Bruno Toninel, che ha approfondito le nozioni riguardanti gli esercizi olimpici usati anche nella preparazione rugbistica: l'esercizio di "strappo", nel quale gli atleti devono sollevare il bilanciere sopra la loro testa in un unico movimento, e l'esercizio di "slancio", nel quale si porta prima il bilanciere all'altezza delle spalle (con un movimento detto "girata") e poi si solleva il peso al di sopra della testa. In entrambi i casi, per un sollevamento corretto, gli atleti devono reggere il bilanciere saldamente sopra la testa, con braccia e gambe tese e senza movimenti di flessione. Fondamentale è anche la massima estensione del busto, che deve rimanere dritto, così come il passaggio del bilanciere il più possibile vicino al corpo. Toninel ha quindi fatto dimostrazioni pratiche insieme ai preparatori atletici rossoblù."Ho visto che i preparatori sanno lavorare bene – ha affermato Toninel – e infatti sono bastati piccoli suggerimenti per adattare gli esercizi. Scambi di questo tipo sono molto interessanti e servono, da una parte e dall'altra, a crescere e ad uscire dal guscio. Quello del rugby è un bell'ambiente, mi sono trovato a casa".Soddisfatto della riuscita dell'incontro il preparatore atletico della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, Tommaso Boldrini: "Sono molto contento di questa giornata perchè ci ha dato la possibilità di rispolverare cose imparate tempo fa e di crescere professionalmente. Ringrazio la FIPE per averci dato questa possibilità; Toninel è stato chiaro, preciso, e ci ha dato molti spunti per il lavoro di preparazione. Sono contento che siano stati coinvolti anche i preparatori atletici del settore giovanile, perchè è importante che il percorso formativo sia comune. Sarà molto utile continuare questo cammino".Ha commentato Michele Bazzeato, preparatore atletico è stato estremamente formativo per me che lavoro con i ragazzi, abbiamo lavorato su esercizi fondamentali e importanti per la formazione fisica-coordinativa ed anche mentale. Sarà utile riproporre le cose imparate oggi ai ragazzi, che sono i giocatori della Rugby Rovigo del futuro".L'incontro di aggiornamento per i preparatori atletici della Rugby Rovigo Delta si ripeterà ancora al Battaglini, con un appuntamento mensile fino alla fine del Campionato.