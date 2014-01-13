[news] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBL&Ugrave; A REGGIO SABATO 18 GENNAIO

[news] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ A REGGIO SABATO 18 GENNAIO
di Redazione
13/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 129 del 13.01.2014
VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ A REGGIO SABATO 18 GENNAIO
In attesa della conferma definitiva da parte della F.I.R., si informa che con ogni probabilità la partita tra Rugby Reggio e VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, valida per l'ultima giornata di ritorno del Trofeo Eccellenza, verrà anticipata a*sabato 18 gennaio 2014* alle*ore 14* allo Stadio "Crocetta Canalina".
