Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[news] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBL&Ugrave; A REGGIO SABATO 18 GENNAIO

Redazione Avatar

di Redazione

13/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 129 del 13.01.2014

VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ A REGGIO SABATO 18 GENNAIO

In attesa della conferma definitiva da parte della F.I.R., si informa che con ogni probabilità la partita tra Rugby Reggio e VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, valida per l'ultima giornata di ritorno del Trofeo Eccellenza, verrà anticipata a*sabato 18 gennaio 2014* alle*ore 14* allo Stadio "Crocetta Canalina".

--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta



---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

Articolo Successivo

VEA FEMI-CZ: ROVIGO VINCE 22-15 A PADOVA E OTTIENE L'ACCESSO ALLA FINALE DI TROFEO ECCELLENZA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019