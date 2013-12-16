[news] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBL&Ugrave; IN PIAZZA PER GLI AUGURI

[news] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ IN PIAZZA PER GLI AUGURI
di Redazione
16/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 109 del 16.12.2013
VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ IN PIAZZA PER GLI AUGURI
Domani,*martedì 17 dicembre 2013*, giocatori e staff della VEA FEMI-CZ
Rugby Rovigo Delta si raduneranno per fare gli auguri di buone feste
alla cittadinanza. L'evento, ideato dal Comune di Rovigo, si terrà
nell'igloo posizionato in Piazza Garibaldi *a partire dalle ore 19* con
la presenza musicale di Delta Radio.
Sarà l'occasione, per i numerosi appassionati, di trascorrere qualche
ora insieme ai rossoblù e di scambiare con loro gli auguri per le
imminenti festività natalizie.
Il prossimo appuntamento allo Stadio "Mario Battaglini" è per sabato 21
dicembre 2013, quando approderanno I Cavalieri Prato: la VEA FEMI-CZ
Rugby Rovigo Delta ha bisogno di tutto il sostegno possibile per questa
importante sfida. A tal proposito si ricorda che sono già disponibili in
prevendita i biglietti per assistere al match: si possono acquistare
alla Club House "Casetta Rossoblù", al Caffè Molinari in Piazza Vittorio
Emanuele II e alla Segreteria di viale Alfieri (aperta dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, e sabato mattina dalle 10
alle 12).
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 109 del 16.12.2013
VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ IN PIAZZA PER GLI AUGURI
Domani,*martedì 17 dicembre 2013*, giocatori e staff della VEA FEMI-CZ
Rugby Rovigo Delta si raduneranno per fare gli auguri di buone feste
alla cittadinanza. L'evento, ideato dal Comune di Rovigo, si terrà
nell'igloo posizionato in Piazza Garibaldi *a partire dalle ore 19* con
la presenza musicale di Delta Radio.
Sarà l'occasione, per i numerosi appassionati, di trascorrere qualche
ora insieme ai rossoblù e di scambiare con loro gli auguri per le
imminenti festività natalizie.
Il prossimo appuntamento allo Stadio "Mario Battaglini" è per sabato 21
dicembre 2013, quando approderanno I Cavalieri Prato: la VEA FEMI-CZ
Rugby Rovigo Delta ha bisogno di tutto il sostegno possibile per questa
importante sfida. A tal proposito si ricorda che sono già disponibili in
prevendita i biglietti per assistere al match: si possono acquistare
alla Club House "Casetta Rossoblù", al Caffè Molinari in Piazza Vittorio
Emanuele II e alla Segreteria di viale Alfieri (aperta dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, e sabato mattina dalle 10
alle 12).
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
[news] VEA FEMI-CZ: CENA DI NATALE AL “CAVALIERE”
Articolo Successivo
[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA MARTEDÌ 17 DICEMBRE
Redazione