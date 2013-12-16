[news] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBL&Ugrave; IN PIAZZA PER GLI AUGURI

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 109 del 16.12.2013VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ IN PIAZZA PER GLI AUGURIDomani,*martedì 17 dicembre 2013*, giocatori e staff della VEA FEMI-CZRugby Rovigo Delta si raduneranno per fare gli auguri di buone festealla cittadinanza. L'evento, ideato dal Comune di Rovigo, si terrànell'igloo posizionato in Piazza Garibaldi *a partire dalle ore 19* conla presenza musicale di Delta Radio.Sarà l'occasione, per i numerosi appassionati, di trascorrere qualcheora insieme ai rossoblù e di scambiare con loro gli auguri per leimminenti festività natalizie.Il prossimo appuntamento allo Stadio "Mario Battaglini" è per sabato 21dicembre 2013, quando approderanno I Cavalieri Prato: la VEA FEMI-CZRugby Rovigo Delta ha bisogno di tutto il sostegno possibile per questaimportante sfida. A tal proposito si ricorda che sono già disponibili inprevendita i biglietti per assistere al match: si possono acquistarealla Club House "Casetta Rossoblù", al Caffè Molinari in Piazza VittorioEmanuele II e alla Segreteria di viale Alfieri (aperta dal lunedì alvenerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, e sabato mattina dalle 10alle 12).