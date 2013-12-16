Loading...

[news] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBL&Ugrave; IN PIAZZA PER GLI AUGURI

Redazione Avatar

di Redazione

16/12/2013

TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 109 del 16.12.2013

VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ IN PIAZZA PER GLI AUGURI

Domani,*martedì 17 dicembre 2013*, giocatori e staff della VEA FEMI-CZ
Rugby Rovigo Delta si raduneranno per fare gli auguri di buone feste
alla cittadinanza. L'evento, ideato dal Comune di Rovigo, si terrà
nell'igloo posizionato in Piazza Garibaldi *a partire dalle ore 19* con
la presenza musicale di Delta Radio.

Sarà l'occasione, per i numerosi appassionati, di trascorrere qualche
ora insieme ai rossoblù e di scambiare con loro gli auguri per le
imminenti festività natalizie.

Il prossimo appuntamento allo Stadio "Mario Battaglini" è per sabato 21
dicembre 2013, quando approderanno I Cavalieri Prato: la VEA FEMI-CZ
Rugby Rovigo Delta ha bisogno di tutto il sostegno possibile per questa
importante sfida. A tal proposito si ricorda che sono già disponibili in
prevendita i biglietti per assistere al match: si possono acquistare
alla Club House "Casetta Rossoblù", al Caffè Molinari in Piazza Vittorio
Emanuele II e alla Segreteria di viale Alfieri (aperta dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, e sabato mattina dalle 10
alle 12).

--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta



