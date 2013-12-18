[news] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBL&Ugrave; PRONTI ALLA SFIDA CON PRATO

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 114 del 18.12.2013VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ PRONTI ALLA SFIDA CON PRATOSabato 21 dicembre 2013 allo Stadio "Mario Battaglini", con fischiod'inizio alle 15, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà ICavalieri Prato nell'ottava giornata del Campionato Italianod'Eccellenza. Gli allenatori Filippo Frati e Andrea De Rossi, insieme alpreparatore atletico Tommaso Boldrini, stamattina hanno fatto il puntodella situazione in vista dell'importante sfida."La squadra sta bene - ha esordito Tommaso Boldrini - abbiamo fattoun'ottima ripresa dalla partita dello scorso sabato con San Donà, conmassima concentrazione fin dall'inizio della settimana. Gli allenatorici tengono particolarmente a questa partita ma la preparazione non èdiversa dalle altre: i ragazzi, in palestra e sul campo, si stannoallenando benissimo, con la stessa attenzione e disponibilità di sempre".Parole condivise da coach Filippo Frati: "Per molti di noi, soprattuttosul piano emotivo, non è una partita come tutte le altre perchè abbiamofatto qualcosa in quella società e ottenuto risultati importanti. Però,come ha detto Tommaso, stiamo preparando questo match come tutti glialtri: come ci siamo allenati per la sfida con San Donà del TrofeoEccellenza, così ci stiamo allenando per Prato. La filosofia che stiamoseguendo dall'inizio della stagione è che la partita più importante èsempre la prossima. Quindi non ci sono richieste o pressioniparticolari, allenamenti extra o cose del genere. L'unica differenza èche l'analisi video non abbiamo potuto farla su San Donà ad iniziosettimana perchè purtroppo, per via della nebbia, dalle riprese non sivedeva nulla"."Prato è una squadra molto equilibrata - ha affermato coach Andrea DeRossi parlando degli imminenti avversari - e un gruppo molto omogeneo,collaudatoperchè almeno venti giocatori si allenano insieme da diversotempo. Quest'anno sono riusciti ad integrare giovani interessanti, usanomolto il pacchetto per un gioco più chiuso rispetto a quello delloscorso anno. Hanno un bel collettivo e non va dimenticato che sonoreduci da due vittorie in Europa, cosa che a livello mentale e di gruppoaiuta".Ha continuato Filippo Frati: "La mischia è il loro punto di forza, vi sisono affidati sempre nelle partite più importanti. Quella di Prato è unasquadra piuttosto pragmatica, quindi dovremo essere bravi a fare lanostra partita, a controllare bene le fasi statiche; dai nostri possessidovremocostruire la partita, mettendola nei binari che vogliamo noi. Coni trequarti ci stiamo allenando soprattutto nel gioco aereo, perchè ciaspettiamo tanto gioco al piede"."Sarà una bella partita - ha concluso Andrea De Rossi - speriamo che siauna festa anche per il pubblico. I tifosi rodigini non ci fanno maimancare il loro affetto, quindi speriamo di vederli numerosi come alsolito, visto che anche da Prato si stanno organizzando in molti per latrasferta".