[news] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBL&Ugrave; PRONTI ALLA SFIDA CON PRATO

[news] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ PRONTI ALLA SFIDA CON PRATO
di Redazione
18/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 114 del 18.12.2013
VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ PRONTI ALLA SFIDA CON PRATO
Sabato 21 dicembre 2013 allo Stadio "Mario Battaglini", con fischio
d'inizio alle 15, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà I
Cavalieri Prato nell'ottava giornata del Campionato Italiano
d'Eccellenza. Gli allenatori Filippo Frati e Andrea De Rossi, insieme al
preparatore atletico Tommaso Boldrini, stamattina hanno fatto il punto
della situazione in vista dell'importante sfida.
"La squadra sta bene - ha esordito Tommaso Boldrini - abbiamo fatto
un'ottima ripresa dalla partita dello scorso sabato con San Donà, con
massima concentrazione fin dall'inizio della settimana. Gli allenatori
ci tengono particolarmente a questa partita ma la preparazione non è
diversa dalle altre: i ragazzi, in palestra e sul campo, si stanno
allenando benissimo, con la stessa attenzione e disponibilità di sempre".
Parole condivise da coach Filippo Frati: "Per molti di noi, soprattutto
sul piano emotivo, non è una partita come tutte le altre perchè abbiamo
fatto qualcosa in quella società e ottenuto risultati importanti. Però,
come ha detto Tommaso, stiamo preparando questo match come tutti gli
altri: come ci siamo allenati per la sfida con San Donà del Trofeo
Eccellenza, così ci stiamo allenando per Prato. La filosofia che stiamo
seguendo dall'inizio della stagione è che la partita più importante è
sempre la prossima. Quindi non ci sono richieste o pressioni
particolari, allenamenti extra o cose del genere. L'unica differenza è
che l'analisi video non abbiamo potuto farla su San Donà ad inizio
settimana perchè purtroppo, per via della nebbia, dalle riprese non si
vedeva nulla".
"Prato è una squadra molto equilibrata - ha affermato coach Andrea De
Rossi parlando degli imminenti avversari - e un gruppo molto omogeneo,
collaudatoperchè almeno venti giocatori si allenano insieme da diverso
tempo. Quest'anno sono riusciti ad integrare giovani interessanti, usano
molto il pacchetto per un gioco più chiuso rispetto a quello dello
scorso anno. Hanno un bel collettivo e non va dimenticato che sono
reduci da due vittorie in Europa, cosa che a livello mentale e di gruppo
aiuta".
Ha continuato Filippo Frati: "La mischia è il loro punto di forza, vi si
sono affidati sempre nelle partite più importanti. Quella di Prato è una
squadra piuttosto pragmatica, quindi dovremo essere bravi a fare la
nostra partita, a controllare bene le fasi statiche; dai nostri possessi
dovremocostruire la partita, mettendola nei binari che vogliamo noi. Con
i trequarti ci stiamo allenando soprattutto nel gioco aereo, perchè ci
aspettiamo tanto gioco al piede".
"Sarà una bella partita - ha concluso Andrea De Rossi - speriamo che sia
una festa anche per il pubblico. I tifosi rodigini non ci fanno mai
mancare il loro affetto, quindi speriamo di vederli numerosi come al
solito, visto che anche da Prato si stanno organizzando in molti per la
trasferta".
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 114 del 18.12.2013
VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ PRONTI ALLA SFIDA CON PRATO
Sabato 21 dicembre 2013 allo Stadio "Mario Battaglini", con fischio
d'inizio alle 15, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà I
Cavalieri Prato nell'ottava giornata del Campionato Italiano
d'Eccellenza. Gli allenatori Filippo Frati e Andrea De Rossi, insieme al
preparatore atletico Tommaso Boldrini, stamattina hanno fatto il punto
della situazione in vista dell'importante sfida.
"La squadra sta bene - ha esordito Tommaso Boldrini - abbiamo fatto
un'ottima ripresa dalla partita dello scorso sabato con San Donà, con
massima concentrazione fin dall'inizio della settimana. Gli allenatori
ci tengono particolarmente a questa partita ma la preparazione non è
diversa dalle altre: i ragazzi, in palestra e sul campo, si stanno
allenando benissimo, con la stessa attenzione e disponibilità di sempre".
Parole condivise da coach Filippo Frati: "Per molti di noi, soprattutto
sul piano emotivo, non è una partita come tutte le altre perchè abbiamo
fatto qualcosa in quella società e ottenuto risultati importanti. Però,
come ha detto Tommaso, stiamo preparando questo match come tutti gli
altri: come ci siamo allenati per la sfida con San Donà del Trofeo
Eccellenza, così ci stiamo allenando per Prato. La filosofia che stiamo
seguendo dall'inizio della stagione è che la partita più importante è
sempre la prossima. Quindi non ci sono richieste o pressioni
particolari, allenamenti extra o cose del genere. L'unica differenza è
che l'analisi video non abbiamo potuto farla su San Donà ad inizio
settimana perchè purtroppo, per via della nebbia, dalle riprese non si
vedeva nulla".
"Prato è una squadra molto equilibrata - ha affermato coach Andrea De
Rossi parlando degli imminenti avversari - e un gruppo molto omogeneo,
collaudatoperchè almeno venti giocatori si allenano insieme da diverso
tempo. Quest'anno sono riusciti ad integrare giovani interessanti, usano
molto il pacchetto per un gioco più chiuso rispetto a quello dello
scorso anno. Hanno un bel collettivo e non va dimenticato che sono
reduci da due vittorie in Europa, cosa che a livello mentale e di gruppo
aiuta".
Ha continuato Filippo Frati: "La mischia è il loro punto di forza, vi si
sono affidati sempre nelle partite più importanti. Quella di Prato è una
squadra piuttosto pragmatica, quindi dovremo essere bravi a fare la
nostra partita, a controllare bene le fasi statiche; dai nostri possessi
dovremocostruire la partita, mettendola nei binari che vogliamo noi. Con
i trequarti ci stiamo allenando soprattutto nel gioco aereo, perchè ci
aspettiamo tanto gioco al piede".
"Sarà una bella partita - ha concluso Andrea De Rossi - speriamo che sia
una festa anche per il pubblico. I tifosi rodigini non ci fanno mai
mancare il loro affetto, quindi speriamo di vederli numerosi come al
solito, visto che anche da Prato si stanno organizzando in molti per la
trasferta".
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
[news] VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATO IL XV ROSSOBLÙ CHE SFIDERÀ I CAVALIERI
Articolo Successivo
[news] VEA FEMI-CZ: IN VENDITA IL CALENDARIO 2014
Redazione