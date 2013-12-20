[news] VEA FEMI-CZ: IL PUNTO DEL PRESIDENTE ZAMBELLI ALLA VIGILIA DELL'ULTIMO MATCH DEL 2013
20/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 117 del 20.12.2013
VEA FEMI-CZ: IL PUNTO DEL PRESIDENTE ZAMBELLI ALLA VIGILIA DELL'ULTIMO
MATCH DEL 2013
Questa mattina il presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco
Zambelli, ha fatto il punto della situazione rossoblù alla vigilia
dell'ultimo match del 2013 allo Stadio "Mario Battaglini", quello di
domani tra VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e I Cavalieri Prato.
Il Presidente ha esordito chiarendo la vicenda dei due calendari, con
protagonista la squadra rossoblù, che domani saranno messi in vendita
allo Stadio: "Tengo a precisare che nessuno dei due calendari è quello
ufficiale della Rugby Rovigo Delta, la quale si è messa a disposizione
per supportare entrambe le iniziative in un'ottica di semplice
collaborazione e in nessuno dei due casi la Società ricava guadagni. Non
vi era motivo, quindi, per privilegiare uno al posto dell'altro e per
questo domani entrambi i calendari saranno messi in vendita all'interno
dello stadio, anche se le finalità sono diverse e quella della Lega del
Cane Rovigo meriterebbe maggiore attenzione".
Il Comm. Zambelli ha poi annunciato un'importante novità per la squadra
rossoblù: "Nella prima decade di giugno la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo
Delta svolgerà una mini-tournée sportiva in Russia, dove disputerà due
partite, una con un Club di Mosca e l'altra, speriamo, con la Nazionale
russa. Questa mini-tournée sportiva sarà 'la bandiera' di una missione
economica in Russia degli sponsor della Rugby Rovigo Delta e tutti gli
altri attori polesani e non, che vorranno partecipare. Sarebbe mio
desiderio che la squadra si presentasse con il massimo delle sue
potenzialità e sarebbe bello creare così un precedente da poter ripetere".
In vista del match di domani il Presidente ha affermato: "Ci piacerebbe
molto vincere questa partita, per una serie di motivi. Gli avversari
sono agguerriti ma anche noi: sarà il campo a dire chi dovrà fregiarsi
del risultato positivo. La nostra squadra è in forma e tutto è pronto
per questo incontro che sarà anche molto seguito dai tifosi".
"La stagione fortunatamente ha preso la strada giusta che tanto ho
sperato - ha continuato il Comm. Zambelli facendo il punto di questa
prima parte di stagione - tutto è andato per il meglio e le scelte
iniziali si sono dimostrate buone. Quella che conta, comunque, sarà la
seconda fase. Abbiamo fatto molti investimenti, anche per il campo, e
abbiamo in progetto con il Comune una convenzione che miri ad avere in
concessione lo Stadio per poter realizzare un percorso di completamento,
di ciò che iniziato 40 anni fa potrebbe essere la sede del nostro rugby.
La ristrutturazione degli spogliatoi della Monti Junior e degli uffici,
in ottica anche di risparmio energetico, probabilmente partiranno già
nel 2014. Nella seconda tranche di lavori pensiamo anche alla
realizzazione di un campo sintetico".
"Continua l'affetto e la disponibilità pubblicitaria degli sponsor - ha
aggiunto il Presidente - e confidiamo che per la fine dell'anno il
pareggio delle entrate e delle uscite si possa perfezionare. Dobbiamo
essere bravi, come Società e come squadra, a conservare tali
disponibilità, preziose e indispensabili, affinché il nostro sport possa
continuare a crescere. Abbiamo ripreso a camminare immaginando possibili
obiettivi importanti, ma per fare questo dobbiamo esibirci in una
serietà e concretezza che deve essere gradita e utile agli sponsor che
ci sostengono".
A conclusione della conferenza stampa, cui hanno presenziato anche
l'Amministratore Delegato Nicola Azzi e gli allenatori Filippo Frati e
Andrea De Rossi, il Presidente Zambelli ha ricordato che la Rugby Rovigo
Delta ha acquistato 1200 copie della nuova edizione del libro "/La
Leggenda di Maci/", scritto da Marco Pastonesi. Tutti gli abbonati
riceveranno in omaggio una copia del libro e una del Club Profile della
Società rossoblù: i tifosi abbonati possono ritirare la propria copia
nella Segreteria di viale Alfieri e alla Casetta Rossoblù già da domani
mattina, esibendo il proprio abbonamento stagionale.
Infine, i tifosi che domani saranno presenti allo Stadio per il match
tra VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e I Cavalieri Prato potranno vedere
in anteprima, sul maxischermo alla fine del primo tempo, il video con
gli auguri natalizi realizzato dalla Try Entertainment in collaborazione
con la squadra rossoblù.
