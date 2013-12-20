[news] VEA FEMI-CZ: IL PUNTO DEL PRESIDENTE ZAMBELLI ALLA VIGILIA DELL'ULTIMO MATCH DEL 2013

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 117 del 20.12.2013VEA FEMI-CZ: IL PUNTO DEL PRESIDENTE ZAMBELLI ALLA VIGILIA DELL'ULTIMOMATCH DEL 2013Questa mattina il presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. FrancescoZambelli, ha fatto il punto della situazione rossoblù alla vigiliadell'ultimo match del 2013 allo Stadio "Mario Battaglini", quello didomani tra VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e I Cavalieri Prato.Il Presidente ha esordito chiarendo la vicenda dei due calendari, conprotagonista la squadra rossoblù, che domani saranno messi in venditaallo Stadio: "Tengo a precisare che nessuno dei due calendari è quelloufficiale della Rugby Rovigo Delta, la quale si è messa a disposizioneper supportare entrambe le iniziative in un'ottica di semplicecollaborazione e in nessuno dei due casi la Società ricava guadagni. Nonvi era motivo, quindi, per privilegiare uno al posto dell'altro e perquesto domani entrambi i calendari saranno messi in vendita all'internodello stadio, anche se le finalità sono diverse e quella della Lega delCane Rovigo meriterebbe maggiore attenzione".Il Comm. Zambelli ha poi annunciato un'importante novità per la squadrarossoblù: "Nella prima decade di giugno la VEA FEMI-CZ Rugby RovigoDelta svolgerà una mini-tournée sportiva in Russia, dove disputerà duepartite, una con un Club di Mosca e l'altra, speriamo, con la Nazionalerussa. Questa mini-tournée sportiva sarà 'la bandiera' di una missioneeconomica in Russia degli sponsor della Rugby Rovigo Delta e tutti glialtri attori polesani e non, che vorranno partecipare. Sarebbe miodesiderio che la squadra si presentasse con il massimo delle suepotenzialità e sarebbe bello creare così un precedente da poter ripetere".In vista del match di domani il Presidente ha affermato: "Ci piacerebbemolto vincere questa partita, per una serie di motivi. Gli avversarisono agguerriti ma anche noi: sarà il campo a dire chi dovrà fregiarsidel risultato positivo. La nostra squadra è in forma e tutto è prontoper questo incontro che sarà anche molto seguito dai tifosi"."La stagione fortunatamente ha preso la strada giusta che tanto hosperato - ha continuato il Comm. Zambelli facendo il punto di questaprima parte di stagione - tutto è andato per il meglio e le scelteiniziali si sono dimostrate buone. Quella che conta, comunque, sarà laseconda fase. Abbiamo fatto molti investimenti, anche per il campo, eabbiamo in progetto con il Comune una convenzione che miri ad avere inconcessione lo Stadio per poter realizzare un percorso di completamento,di ciò che iniziato 40 anni fa potrebbe essere la sede del nostro rugby.La ristrutturazione degli spogliatoi della Monti Junior e degli uffici,in ottica anche di risparmio energetico, probabilmente partiranno giànel 2014. Nella seconda tranche di lavori pensiamo anche allarealizzazione di un campo sintetico"."Continua l'affetto e la disponibilità pubblicitaria degli sponsor - haaggiunto il Presidente - e confidiamo che per la fine dell'anno ilpareggio delle entrate e delle uscite si possa perfezionare. Dobbiamoessere bravi, come Società e come squadra, a conservare talidisponibilità, preziose e indispensabili, affinché il nostro sport possacontinuare a crescere. Abbiamo ripreso a camminare immaginando possibiliobiettivi importanti, ma per fare questo dobbiamo esibirci in unaserietà e concretezza che deve essere gradita e utile agli sponsor checi sostengono".A conclusione della conferenza stampa, cui hanno presenziato anchel'Amministratore Delegato Nicola Azzi e gli allenatori Filippo Frati eAndrea De Rossi, il Presidente Zambelli ha ricordato che la Rugby RovigoDelta ha acquistato 1200 copie della nuova edizione del libro "/LaLeggenda di Maci/", scritto da Marco Pastonesi. Tutti gli abbonatiriceveranno in omaggio una copia del libro e una del Club Profile dellaSocietà rossoblù: i tifosi abbonati possono ritirare la propria copianella Segreteria di viale Alfieri e alla Casetta Rossoblù già da domanimattina, esibendo il proprio abbonamento stagionale.Infine, i tifosi che domani saranno presenti allo Stadio per il matchtra VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e I Cavalieri Prato potranno vederein anteprima, sul maxischermo alla fine del primo tempo, il video congli auguri natalizi realizzato dalla Try Entertainment in collaborazionecon la squadra rossoblù.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.