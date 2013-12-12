[news] VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBL&Ugrave; CONTRO SAN DON&Agrave;

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 105 del 12.12.2013VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ CONTRO SAN DONÀSabato 14 dicembre 2013, alle 15 al Battaglini, la VEA FEMI-CZ RugbyRovigo Delta giocherà la prima giornata di ritorno del Trofeo Eccellenzacontro l'M-Three Rugby San Donà.Questo il pensiero di coach Andrea De Rossi in vista del match:"Settimana all'insegna della concentrazione: abbiamo messo il focusproprio su questo. Dobbiamo pensare che per noi il Trofeo Eccellenzaequivale ad una partita di Challenge, e quindi dobbiamo cercare, sia alivello fisico che mentale, di giocare per 80 minuti dettando noi ilritmo. Crediamo di poter raggiungere questo obiettivo solo alzando illivello dell'attenzione dal primo all'ultimo giorno della settimana. Perquando riguarda la squadra ci sono ancora dei cambi, a dimostrazioneancora una volta di un organico molto omogeneo. San Donà ha dimostratodi essere una squadra che gioca e di conseguenza può vincere con tutti,in casa lo ha dimostrato ma al Battaglini è un'altra storia: ancora nonha vinto nessuno e nessuno dovrà vincere"."Coerenti con il progetto che stiamo portando avanti -- afferma coachFilippo Frati -- la partita interna contro il San Donà sarà un'altraopportunità per chi ha giocato meno, in questi primi tre mesi, didimostrare il proprio valore. Cercheremo come sempre di alzare il ritmoe l'intensità di gioco il più possibile, perchè non dimentichiamoci chealla ripresa del Campionato giocheremo contro una squadra che arriveràal Battaglini reduce da due partite giocate in Amlin Challenge Cup".Questa la formazione annunciata dai due allenatori rossoblù: Ragusi,Pavanello, Bergamasco, Van Niekerk, Ngawini, Rodriguez, Calabrese,Zanini, Cecchetti, Folla, Montauriol, Riedo, Roan, Gatto (cap), Quaglio.A disposizione: Mahoney, Borsi, Balboni, Ferro, Chimera, Frati, Fratini,Basson.I biglietti per assistere alla partita sono disponibili ancheinprevendita, si possono acquistare al Caffè Molinari in Piazza VittorioEmanuele II e alla Segreteria di viale Alfieri aperta da lunedì avenerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, e sabato mattina dalle 10alle 12.