[news] VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBL&Ugrave; CONTRO SAN DON&Agrave;

12/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 105 del 12.12.2013
VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ CONTRO SAN DONÀ
Sabato 14 dicembre 2013, alle 15 al Battaglini, la VEA FEMI-CZ Rugby
Rovigo Delta giocherà la prima giornata di ritorno del Trofeo Eccellenza
contro l'M-Three Rugby San Donà.
Questo il pensiero di coach Andrea De Rossi in vista del match:
"Settimana all'insegna della concentrazione: abbiamo messo il focus
proprio su questo. Dobbiamo pensare che per noi il Trofeo Eccellenza
equivale ad una partita di Challenge, e quindi dobbiamo cercare, sia a
livello fisico che mentale, di giocare per 80 minuti dettando noi il
ritmo. Crediamo di poter raggiungere questo obiettivo solo alzando il
livello dell'attenzione dal primo all'ultimo giorno della settimana. Per
quando riguarda la squadra ci sono ancora dei cambi, a dimostrazione
ancora una volta di un organico molto omogeneo. San Donà ha dimostrato
di essere una squadra che gioca e di conseguenza può vincere con tutti,
in casa lo ha dimostrato ma al Battaglini è un'altra storia: ancora non
ha vinto nessuno e nessuno dovrà vincere".
"Coerenti con il progetto che stiamo portando avanti -- afferma coach
Filippo Frati -- la partita interna contro il San Donà sarà un'altra
opportunità per chi ha giocato meno, in questi primi tre mesi, di
dimostrare il proprio valore. Cercheremo come sempre di alzare il ritmo
e l'intensità di gioco il più possibile, perchè non dimentichiamoci che
alla ripresa del Campionato giocheremo contro una squadra che arriverà
al Battaglini reduce da due partite giocate in Amlin Challenge Cup".
Questa la formazione annunciata dai due allenatori rossoblù: Ragusi,
Pavanello, Bergamasco, Van Niekerk, Ngawini, Rodriguez, Calabrese,
Zanini, Cecchetti, Folla, Montauriol, Riedo, Roan, Gatto (cap), Quaglio.
A disposizione: Mahoney, Borsi, Balboni, Ferro, Chimera, Frati, Fratini,
Basson.
I biglietti per assistere alla partita sono disponibili anchein
prevendita, si possono acquistare al Caffè Molinari in Piazza Vittorio
Emanuele II e alla Segreteria di viale Alfieri aperta da lunedì a
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, e sabato mattina dalle 10
alle 12.
Redazione