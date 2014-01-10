[news] VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBL&Ugrave; PER IL DERBY DI DOMENICA A PADOVA

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 127 del 10.01.2014VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ PER IL DERBY DI DOMENICA A PADOVA*Domenica 12 gennaio 2014*, alle*ore 15*, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronta allo* Stadio "Plebiscito"* il Petrarca Padova, nella seconda giornata di ritorno del Trofeo Eccellenza. In palio per i rossoblù, oltre alla qualificazione per la finale del Trofeo, vi è anche la difesa dell'*Adige Cup*, la coppa che simboleggia lo storico derby tra la formazione rodigina e quella padovana.Afferma coach Filippo Frati: "Padova ha un'organizzazione difensiva molto efficace e una delle più organizzate, spende pochi uomini nei punti d'incontro e quindi ha una buona occupazione del campo. Sono aggressivi nell'uno contro uno e sarà dura scardinare una difesa così organizzata"."Arriviamo al derby di Trofeo Eccellenza con molto entusiasmo e chiarezza degli obiettivi che abbiamo in mente - gli fa eco l'allenatore Andrea De Rossi - Vogliamo la finale e quindi andremo a Padova per vincere senza fare troppi calcoli. Padova è cresciuta molto, ci aspetterà una partita dura sotto l'aspetto fisico e, come sempre, il derby esce dagli schemi tattici. La squadra è al completo, schiereremo la formazione migliore e punteremo, come a San Donà, a dominare le fasi statiche. Ci aspettiamo come sempre il grande sostegno del pubblico rossoblù".Questo il XV annunciato dai coach rossoblù per il derby di domenica al "Plebiscito": Basson, Bortolussi, Bergamasco, Van Niekerk, Ngawini, Rodriguez, Frati, Ferro, Lubian E., Folla, Boggiani, Maran, Roan, Mahoney (cap.), Quaglio. A disposizione: Balboni, Borsi, Pozzi, Ruffolo, De Marchi, Calabrese, Menon, Ragusi.