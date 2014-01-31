[news] VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBL&Ugrave; PER IL MATCH A ROMA CON LA CAPITOLINA

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 144del 31.01.2014VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ PER IL MATCH A ROMA CON LA CAPITOLINADopo il brillante successo casalingo contro il Petrarca Padova, la VEAFEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è pronta per la prima trasferta romana:domenica 2 febbraio 2014, alle ore 15, i rossoblù affronteranno l'UnioneRugby Capitolina.Rispetto alla squadra provata in allenamento ad inizio settimana sono daregistrare alcune defezioni dell'ultimo minuto che riguardano SebastianoFolla, colpito da un attacco influenzale, e Gheorghe Gajion persciatalgia. Per quanto riguarda Stefan Basson, ha ricominciato adallenarsi con il preparatore atletico Tommaso Boldrini ma lo staff, dicomune accordo con il giocatore, non ha ritenuto opportuno convocarloper la trasferta romana.Perciò, questa la formazione rossoblù annunciata: Ragusi, Pavanello,Menon, McCann, Ngawini, Rodriguez, Calabrese, Ferro, Zanini, Ruffolo,Montauriol (cap.), Maran, Roan, Gatto, Quaglio. A disposizione: Manghi,Balboni, Pozzi, Boggiani, Riedo, Cecchetti, Frati, Fratini. Aggregato algruppo come ventiquattresimo giocatore: Alessandro Borsi.Questa la dichiarazione di coach Filippo Frati in vista del match: "Cisiamo allenati con grande concentrazione e intensità durante lasettimana, a riprova del fatto che non ci sarà nessun pericolo dirilassamento mentale post derby. Dopo un'attenta analisi di alcunepartite della Capitolina, ci siamo concentrati particolarmente sullefasi statiche, la mischia chiusa in particolare che dopo l'eccellenteprestazione fornita contro Padova, pensiamo potrà essere la chiave perquesta partita".Gli fa eco coach Andrea De Rossi: "Andiamo a Roma per mantenere ilprimato in classifica e la nostra imbattibilità, a dimostrazione diquesto abbiamo schierato la formazione al momento più in forma.Affrontiamo una squadra che fa del gruppo e dell'entusiasmo un armamolto pericolosa, specialmente quando gioca in casa, ed è per questo chenon abbiamo tralasciato nessun dettaglio in merito. Vogliamo continuaread imporci con il pak: le fasi statiche ci stanno dando moltasoddisfazione e continuità di rendimento. Porteremo un avanti in più,viste le condizioni climatiche previste a Roma, e quindi ci aspettiamoancora una volta una grande battaglia nei due pacchetti".--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.