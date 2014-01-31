[news] VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBL&Ugrave; PER IL MATCH A ROMA CON LA CAPITOLINA

[news] VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ PER IL MATCH A ROMA CON LA CAPITOLINA
di Redazione
31/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 144del 31.01.2014
VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ PER IL MATCH A ROMA CON LA CAPITOLINA
Dopo il brillante successo casalingo contro il Petrarca Padova, la VEA
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è pronta per la prima trasferta romana:
domenica 2 febbraio 2014, alle ore 15, i rossoblù affronteranno l'Unione
Rugby Capitolina.
Rispetto alla squadra provata in allenamento ad inizio settimana sono da
registrare alcune defezioni dell'ultimo minuto che riguardano Sebastiano
Folla, colpito da un attacco influenzale, e Gheorghe Gajion per
sciatalgia. Per quanto riguarda Stefan Basson, ha ricominciato ad
allenarsi con il preparatore atletico Tommaso Boldrini ma lo staff, di
comune accordo con il giocatore, non ha ritenuto opportuno convocarlo
per la trasferta romana.
Perciò, questa la formazione rossoblù annunciata: Ragusi, Pavanello,
Menon, McCann, Ngawini, Rodriguez, Calabrese, Ferro, Zanini, Ruffolo,
Montauriol (cap.), Maran, Roan, Gatto, Quaglio. A disposizione: Manghi,
Balboni, Pozzi, Boggiani, Riedo, Cecchetti, Frati, Fratini. Aggregato al
gruppo come ventiquattresimo giocatore: Alessandro Borsi.
Questa la dichiarazione di coach Filippo Frati in vista del match: "Ci
siamo allenati con grande concentrazione e intensità durante la
settimana, a riprova del fatto che non ci sarà nessun pericolo di
rilassamento mentale post derby. Dopo un'attenta analisi di alcune
partite della Capitolina, ci siamo concentrati particolarmente sulle
fasi statiche, la mischia chiusa in particolare che dopo l'eccellente
prestazione fornita contro Padova, pensiamo potrà essere la chiave per
questa partita".
Gli fa eco coach Andrea De Rossi: "Andiamo a Roma per mantenere il
primato in classifica e la nostra imbattibilità, a dimostrazione di
questo abbiamo schierato la formazione al momento più in forma.
Affrontiamo una squadra che fa del gruppo e dell'entusiasmo un arma
molto pericolosa, specialmente quando gioca in casa, ed è per questo che
non abbiamo tralasciato nessun dettaglio in merito. Vogliamo continuare
ad imporci con il pak: le fasi statiche ci stanno dando molta
soddisfazione e continuità di rendimento. Porteremo un avanti in più,
viste le condizioni climatiche previste a Roma, e quindi ci aspettiamo
ancora una volta una grande battaglia nei due pacchetti".
