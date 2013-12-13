[news] VEA FEMI-CZ: IN VENDITA AL BATTAGLINI IL &ldquo;BIG CHILD 2014 CALENDAR&rdquo;

).



--

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ [email protected]



Skype: rugby.rovigo.delta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta







---

Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.

http://www.avast.com





VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 106 del 13.12.2013VEA FEMI-CZ: IN VENDITA AL BATTAGLINI IL “BIG CHILD 2014 CALENDAR”Domani, sabato 14 dicembre 2013, in occasione della partita tra VEAFEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e M-Three Rugby San Donà che avrà luogo dalle15 allo Stadio “Mario Battaglini”, sarà possibile acquistare il “BIGCHILD 2014 CALENDAR”.Il calendario, che vede la partecipazione del rossoblù Mirco Bergamasco,è stato realizzato da RUGBY FOR LIFE, l'Associazione onlus che conl'aiuto di molti rugbisti organizza eventi per raccogliere fondi dadestinare a realtà di disagio, legate soprattuttoai bambini.Il banchetto ove sarà possibile acquistare il calendario, al costo di15€, sarà posizionato sotto le gradinate della Tribuna Ovest delloStadio “Mario Battaglini” già dall'apertura dei cancelli prevista per leore 14. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione onlus AntiCito(www.anticito.org