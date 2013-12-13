[news] VEA FEMI-CZ: IN VENDITA AL BATTAGLINI IL &ldquo;BIG CHILD 2014 CALENDAR&rdquo;

[news] VEA FEMI-CZ: IN VENDITA AL BATTAGLINI IL “BIG CHILD 2014 CALENDAR”
Domani, sabato 14 dicembre 2013, in occasione della partita tra VEA
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e M-Three Rugby San Donà che avrà luogo dalle
15 allo Stadio “Mario Battaglini”, sarà possibile acquistare il “BIG
CHILD 2014 CALENDAR”.
Il calendario, che vede la partecipazione del rossoblù Mirco Bergamasco,
è stato realizzato da RUGBY FOR LIFE, l'Associazione onlus che con
l'aiuto di molti rugbisti organizza eventi per raccogliere fondi da
destinare a realtà di disagio, legate soprattuttoai bambini.
Il banchetto ove sarà possibile acquistare il calendario, al costo di
15€, sarà posizionato sotto le gradinate della Tribuna Ovest dello
Stadio “Mario Battaglini” già dall'apertura dei cancelli prevista per le
ore 14. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione onlus AntiCito
(www.anticito.org
