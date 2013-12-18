[news] VEA FEMI-CZ: IN VENDITA IL CALENDARIO 2014

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 113 del 18.12.2013VEA FEMI-CZ: IN VENDITA IL CALENDARIO 2014Sabato 21 dicembre 2013, in occasione della partita tra VEA FEMI-CZRugby Rovigo Delta ed Estra I Cavalieri Prato, sarà possibile acquistareil calendario 2014 realizzato dai fotografi ufficiali ("FourPhotoRugby")della Società rossoblù.Il calendario è stato realizzato con gli scatti inediti delle partitefin'ora disputate dalla squadra allenata da Filippo Frati e Andrea DeRossi. Le copie saranno dosponibili all'entrata delle Tribune delloStadio "Mario Battaglini" dalle 14:00 di sabato.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.