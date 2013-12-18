[news] VEA FEMI-CZ: IN VENDITA IL CALENDARIO 2014
di Redazione
18/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 113 del 18.12.2013
VEA FEMI-CZ: IN VENDITA IL CALENDARIO 2014
Sabato 21 dicembre 2013, in occasione della partita tra VEA FEMI-CZ
Rugby Rovigo Delta ed Estra I Cavalieri Prato, sarà possibile acquistare
il calendario 2014 realizzato dai fotografi ufficiali ("FourPhotoRugby")
della Società rossoblù.
Il calendario è stato realizzato con gli scatti inediti delle partite
fin'ora disputate dalla squadra allenata da Filippo Frati e Andrea De
Rossi. Le copie saranno dosponibili all'entrata delle Tribune dello
Stadio "Mario Battaglini" dalle 14:00 di sabato.
Redazione