[news] VEA FEMI-CZ: INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON LA FIPE

VEA FEMI-CZ: INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON LA FIPE

Redazione Avatar

di Redazione

11/02/2014

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 154 del 11.02.2014

VEA FEMI-CZ: INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON LA FIPE

Domani, mercoledì 12 febbraio 2014, alle ore 16 nella palestra dello
Stadio "Mario Battaglini" si terrà un incontro di aggiornamento
tecnico-didattico sugli esercizi olimpici (girata, girata-slancio,
strappo), organizzato dal preparatore atletico della VEA FEMI-CZ Rugby
Rovigo Delta, Tommaso Boldrini.

Interverranno un atleta e un tecnico federale della FIPE (Federazione
Italiana Pesistica) per illustrare e fare dimostrazioni pratiche degli
esercizi olimpici, molto utilizzati nella preparazione degli sport di
squadra e in particolare del rugby. L'incontro coinvolgerà anche i
preparatori atletici del settore giovanile rossoblù.

"Vorremmo impostare delle linee guida uniformi per tutte le categorie
del nostro Club -- spiega Tommaso Boldrini -- e allo stesso tempo
crescere professionalmente come preparatori atletici. Saranno, infatti,
quattro gli appuntamenti formativi: uno al mese fino alla fine del
Campionato".



Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta



Redazione

Redazione

