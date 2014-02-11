[news] VEA FEMI-CZ: INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON LA FIPE

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 154 del 11.02.2014VEA FEMI-CZ: INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON LA FIPEDomani, mercoledì 12 febbraio 2014, alle ore 16 nella palestra delloStadio "Mario Battaglini" si terrà un incontro di aggiornamentotecnico-didattico sugli esercizi olimpici (girata, girata-slancio,strappo), organizzato dal preparatore atletico della VEA FEMI-CZ RugbyRovigo Delta, Tommaso Boldrini.Interverranno un atleta e un tecnico federale della FIPE (FederazioneItaliana Pesistica) per illustrare e fare dimostrazioni pratiche degliesercizi olimpici, molto utilizzati nella preparazione degli sport disquadra e in particolare del rugby. L'incontro coinvolgerà anche ipreparatori atletici del settore giovanile rossoblù."Vorremmo impostare delle linee guida uniformi per tutte le categoriedel nostro Club -- spiega Tommaso Boldrini -- e allo stesso tempocrescere professionalmente come preparatori atletici. Saranno, infatti,quattro gli appuntamenti formativi: uno al mese fino alla fine delCampionato".