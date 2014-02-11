[news] VEA FEMI-CZ: INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON LA FIPE
di Redazione
11/02/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 154 del 11.02.2014
VEA FEMI-CZ: INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON LA FIPE
Domani, mercoledì 12 febbraio 2014, alle ore 16 nella palestra dello
Stadio "Mario Battaglini" si terrà un incontro di aggiornamento
tecnico-didattico sugli esercizi olimpici (girata, girata-slancio,
strappo), organizzato dal preparatore atletico della VEA FEMI-CZ Rugby
Rovigo Delta, Tommaso Boldrini.
Interverranno un atleta e un tecnico federale della FIPE (Federazione
Italiana Pesistica) per illustrare e fare dimostrazioni pratiche degli
esercizi olimpici, molto utilizzati nella preparazione degli sport di
squadra e in particolare del rugby. L'incontro coinvolgerà anche i
preparatori atletici del settore giovanile rossoblù.
"Vorremmo impostare delle linee guida uniformi per tutte le categorie
del nostro Club -- spiega Tommaso Boldrini -- e allo stesso tempo
crescere professionalmente come preparatori atletici. Saranno, infatti,
quattro gli appuntamenti formativi: uno al mese fino alla fine del
Campionato".
