[news] VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ROSSOBL&Ugrave; PER LA PRIMA GIORNATA DI RITORNO

[news] VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ PER LA PRIMA GIORNATA DI RITORNO
di Redazione
13/02/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 156 del 13.02.2014
VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ PER LA PRIMA GIORNATA DI RITORNO
Sabato 15 febbraio 2014, alla Caserma "S. Gelsomini" di Roma,la VEA
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta torna ad affrontare il G.S. Fiamme Oro Rugby
nella prima giornata di ritorno del Campionato Italiano d'Eccellenza. Le
ferite causate dalla sconfitta di sabato scorso al "Battaglini" sono
ancora da rimarginare, ma i Bersaglieri sono decisi a rituffarsi nel
Campionato con l'obiettivo di rimanere al vertice della classifica.
Questa la formazione annunciata dai coach rossoblù: Basson, Bortolussi,
Bergamasco, McCann, Ngawini, Rodriguez, Frati, De Marchi, Lubian E.,
Ruffolo, Montauriol, Ferro, Pozzi, Mahoney (cap.), Quaglio. A
disposizione: Gatto, Borsi, Balboni, Maran, Folla, Calabrese, Fratini,
Van Niekerk.
Estremamente sintetico il commento di coach Filippo Frati in vista del
match: "Andiamo a Roma per vincere".
"La sconfitta brucia ancora -- afferma l'allenatore Andrea De Rossi --
non basta una settimana per digerirla. Quello che è certo è che andremo
a Roma per vincere. La settimana è trascorsa come sempre, la nostra
filosofia non cambia. Abbiamo analizzato tutto della Finale persa e la
cosa che più ci è dispiaciuta è stato il calo mentale negli ultimi 7
minuti, che ci ha portato a prendere le due mete finali: spero ci sia
servito da lezione. A Roma sarà una partita molto dura in un campo
stretto e con terreno sintetico; vogliamo mantenere il primato in
Campionato e sono sicuro che le motivazioni non mancheranno".
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
