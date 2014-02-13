[news] VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ROSSOBL&Ugrave; PER LA PRIMA GIORNATA DI RITORNO

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 156 del 13.02.2014VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ PER LA PRIMA GIORNATA DI RITORNOSabato 15 febbraio 2014, alla Caserma "S. Gelsomini" di Roma,la VEAFEMI-CZ Rugby Rovigo Delta torna ad affrontare il G.S. Fiamme Oro Rugbynella prima giornata di ritorno del Campionato Italiano d'Eccellenza. Leferite causate dalla sconfitta di sabato scorso al "Battaglini" sonoancora da rimarginare, ma i Bersaglieri sono decisi a rituffarsi nelCampionato con l'obiettivo di rimanere al vertice della classifica.Questa la formazione annunciata dai coach rossoblù: Basson, Bortolussi,Bergamasco, McCann, Ngawini, Rodriguez, Frati, De Marchi, Lubian E.,Ruffolo, Montauriol, Ferro, Pozzi, Mahoney (cap.), Quaglio. Adisposizione: Gatto, Borsi, Balboni, Maran, Folla, Calabrese, Fratini,Van Niekerk.Estremamente sintetico il commento di coach Filippo Frati in vista delmatch: "Andiamo a Roma per vincere"."La sconfitta brucia ancora -- afferma l'allenatore Andrea De Rossi --non basta una settimana per digerirla. Quello che è certo è che andremoa Roma per vincere. La settimana è trascorsa come sempre, la nostrafilosofia non cambia. Abbiamo analizzato tutto della Finale persa e lacosa che più ci è dispiaciuta è stato il calo mentale negli ultimi 7minuti, che ci ha portato a prendere le due mete finali: spero ci siaservito da lezione. A Roma sarà una partita molto dura in un campostretto e con terreno sintetico; vogliamo mantenere il primato inCampionato e sono sicuro che le motivazioni non mancheranno".