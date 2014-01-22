[news] VEA FEMI-CZ: L'APP PER SMARTPHONE &ldquo;RUGBY ROVIGO DELTA MAN OF THE MATCH&rdquo;

[news] VEA FEMI-CZ: L'APP PER SMARTPHONE “RUGBY ROVIGO DELTA MAN OF THE MATCH”
di Redazione
22/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 137 del 22.01.2014
VEA FEMI-CZ: L'APP PER SMARTPHONE “RUGBY ROVIGO DELTA MAN OF THE MATCH”
Questa mattina nella sede di /ArchiMedia/, è stato presentata
l'Applicazione per Smartphone “*RUGBY ROVIGO DELTA MAN OF THE MATCH*” ed
il concorso ad essa collegato con cui i tifosi, da sabato 25 gennaio,
potranno indovinare il migliore rossoblù in campo.
L'obiettivo di questa nuova creazione targata /ArchiMedia/ e Rugby
Rovigo Delta, è di promuovere il brand della Società rossoblù e
soprattutto di far giocare e divertire i tifosi sugli spalti, che
potranno vincere un'esclusiva maglia gioco replica con le firme dei
giocatori della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. La partecipazione sarà
resa possibile grazie all'App “*RUGBY ROVIGO DELTA MAN OF THE MATCH*”,
disponibile gratuitamente per Smartphone Android e iPhone,
Da sabato 25 gennaio al 30 giugno 2014 sarà possibile partecipare al
concorso durante le partite disputate in casa della VEA FEMI-CZ Rugby
Rovigo Delta, sia del Campionato d'Eccellenza sia del Trofeo Eccellenza
2013/2014.
Si tratta di un gioco a premi, regolato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, destinato ai maggiorenni che potranno giocare tramite
smartphone. Sarà messo in palio 1 premio per ogni giorno di partecipazione.
Il gioco è stato ideato e realizzato totalmente da /ArchiMedia //S//rl
/e dalla società /Lime //S//rl/ affiliata ad /ArchiMedia/; lo staff che
ha contribuito alla realizzazione è composto da: Manuel Tuozzi
(Presidente /ArchiMedia/ /Srl/), Simone Fogo e Alex Vallese (fondatori
/Lime Srl/).
Ha spiegato *Manuel Tuozzi*: “Con questa App abbiamo voluto inserire un
nuovo tassello nella comunicazione digitale della Rugby Rovigo Delta.
Gli smartphone, veri e propri computer portatili sempre connessi, sono
37 milioni, un numero in crescita costante. Non potevamo quindi non
studiare un prodotto a marchio Rugby Rovigo Delta che sfruttasse le
potenzialità degli smartphone. Volevamo essere presenti nelle mani dei
tifosi e farli interagire, giocare, in un breve momento della partita,
senza distrarli dal match”.
“Abbiamo così pensato a un gioco sullo stile dei gratta e vinci, in
gergo un 'insant Win', che permettesse di scoprire subito un’eventuale
vincita, senza estrazioni o lungaggini – ha continuato il Presidente di
/ArchiMedia/-In tal senso, provare a indovinare il Man of the Match ha
rappresentato per noi l’idea vincente. Abbiamo quindi proposto il gioco
ai vertici della società e, dopo l’approvazione, siamo partiti con la
creazione del regolamento, con il disbrigo della parte burocratica e con
lo sviluppo dell’App. Un mese di lavoro che ci ha permesso di creare,
per primi in Italia, un prodotto nuovo sul mercato, tanto nazionale
quanto internazionale. È questo tipo di innovazione a rendermi
orgoglioso. E adesso? Adesso non resta che giocare e divertirsi”.
In fase di realizzazione anche un video a supporto della promozione
dell’App, lanciata a breve anche sui social network.
*MODALIT**À**DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI
PREMI*
Per poter partecipare occorre scaricare l’App “Rugby Rovigo Man Of The
Match” dal proprio store (App store o Google Play) ed effettuare la
registrazione inserendo un indirizzo e-mail valido.
Il sistema invierà in automatico un’e-mail all’indirizzo indicato
dall’utente, con un link che validerà la Registrazione.
Ad avvenuta validazione, il sistema di gestione riconoscerà
automaticamente l’utente, a cui assegnerà un codice identificativo univoco.
Verso la fine della partita, una volta eletto il miglior giocatore in
campo dalla giuria di giornalisti, si potrà accedere alle funzioni
dell’applicazione e tentare di indovinare chi è il “Man Of The Match”.
Ogni utente potrà esprimere una sola preferenza, selezionandola dalla
lista di tutti i giocatori della Rugby Rovigo Delta presenti nell’elenco
dell’applicazione.
Una volta effettuata la selezione, il sistema informatico di gestione
controllerà la corrispondenza col “man of the match”; in caso positivo
il software attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione
casuale, in momenti non determinabili a priori, del premio in palio.
Chi gioca saprà subito se avrà vinto o meno, tramite un messaggio che ne
comunicherà l'esito.
Il premio dovrà essere ritirato il giorno stesso alla Club House
“Casetta Rossoblù” dello Stadio “Battaglini”, in viale della
Costituzione, durante e non oltre il consueto terzo tempo.
