[news] VEA FEMI-CZ: L'APP PER SMARTPHONE &ldquo;RUGBY ROVIGO DELTA MAN OF THE MATCH&rdquo;

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 137 del 22.01.2014VEA FEMI-CZ: L'APP PER SMARTPHONE “RUGBY ROVIGO DELTA MAN OF THE MATCH”Questa mattina nella sede di /ArchiMedia/, è stato presentatal'Applicazione per Smartphone “*RUGBY ROVIGO DELTA MAN OF THE MATCH*” edil concorso ad essa collegato con cui i tifosi, da sabato 25 gennaio,potranno indovinare il migliore rossoblù in campo.L'obiettivo di questa nuova creazione targata /ArchiMedia/ e RugbyRovigo Delta, è di promuovere il brand della Società rossoblù esoprattutto di far giocare e divertire i tifosi sugli spalti, chepotranno vincere un'esclusiva maglia gioco replica con le firme deigiocatori della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. La partecipazione saràresa possibile grazie all'App “*RUGBY ROVIGO DELTA MAN OF THE MATCH*”,disponibile gratuitamente per Smartphone Android e iPhone,Da sabato 25 gennaio al 30 giugno 2014 sarà possibile partecipare alconcorso durante le partite disputate in casa della VEA FEMI-CZ RugbyRovigo Delta, sia del Campionato d'Eccellenza sia del Trofeo Eccellenza2013/2014.Si tratta di un gioco a premi, regolato dal Ministero dello SviluppoEconomico, destinato ai maggiorenni che potranno giocare tramitesmartphone. Sarà messo in palio 1 premio per ogni giorno di partecipazione.Il gioco è stato ideato e realizzato totalmente da /ArchiMedia //S//rl/e dalla società /Lime //S//rl/ affiliata ad /ArchiMedia/; lo staff cheha contribuito alla realizzazione è composto da: Manuel Tuozzi(Presidente /ArchiMedia/ /Srl/), Simone Fogo e Alex Vallese (fondatori/Lime Srl/).Ha spiegato *Manuel Tuozzi*: “Con questa App abbiamo voluto inserire unnuovo tassello nella comunicazione digitale della Rugby Rovigo Delta.Gli smartphone, veri e propri computer portatili sempre connessi, sono37 milioni, un numero in crescita costante. Non potevamo quindi nonstudiare un prodotto a marchio Rugby Rovigo Delta che sfruttasse lepotenzialità degli smartphone. Volevamo essere presenti nelle mani deitifosi e farli interagire, giocare, in un breve momento della partita,senza distrarli dal match”.“Abbiamo così pensato a un gioco sullo stile dei gratta e vinci, ingergo un 'insant Win', che permettesse di scoprire subito un’eventualevincita, senza estrazioni o lungaggini – ha continuato il Presidente di/ArchiMedia/-In tal senso, provare a indovinare il Man of the Match harappresentato per noi l’idea vincente. Abbiamo quindi proposto il giocoai vertici della società e, dopo l’approvazione, siamo partiti con lacreazione del regolamento, con il disbrigo della parte burocratica e conlo sviluppo dell’App. Un mese di lavoro che ci ha permesso di creare,per primi in Italia, un prodotto nuovo sul mercato, tanto nazionalequanto internazionale. È questo tipo di innovazione a rendermiorgoglioso. E adesso? Adesso non resta che giocare e divertirsi”.In fase di realizzazione anche un video a supporto della promozionedell’App, lanciata a breve anche sui social network.*MODALIT**À**DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEIPREMI*Per poter partecipare occorre scaricare l’App “Rugby Rovigo Man Of TheMatch” dal proprio store (App store o Google Play) ed effettuare laregistrazione inserendo un indirizzo e-mail valido.Il sistema invierà in automatico un’e-mail all’indirizzo indicatodall’utente, con un link che validerà la Registrazione.Ad avvenuta validazione, il sistema di gestione riconosceràautomaticamente l’utente, a cui assegnerà un codice identificativo univoco.Verso la fine della partita, una volta eletto il miglior giocatore incampo dalla giuria di giornalisti, si potrà accedere alle funzionidell’applicazione e tentare di indovinare chi è il “Man Of The Match”.Ogni utente potrà esprimere una sola preferenza, selezionandola dallalista di tutti i giocatori della Rugby Rovigo Delta presenti nell’elencodell’applicazione.Una volta effettuata la selezione, il sistema informatico di gestionecontrollerà la corrispondenza col “man of the match”; in caso positivoil software attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazionecasuale, in momenti non determinabili a priori, del premio in palio.Chi gioca saprà subito se avrà vinto o meno, tramite un messaggio che necomunicherà l'esito.Il premio dovrà essere ritirato il giorno stesso alla Club House“Casetta Rossoblù” dello Stadio “Battaglini”, in viale dellaCostituzione, durante e non oltre il consueto terzo tempo.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.