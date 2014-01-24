[news] VEA FEMI-CZ: LO SPONSOR ASM SET HA PRESENTATO IL NUOVO TROFEO PER IL MIGLIOR ROSSOBL&Ugrave; DEL GIRONE D'ANDATA. IL PRESIDENTE BERGAMIN: &ldquo;SIAMO TUTTI BERSAGLIERI&rdquo;

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 140del 24.01.2014VEA FEMI-CZ: LO SPONSOR ASM SET HA PRESENTATO IL NUOVO TROFEO PER ILMIGLIOR ROSSOBLÙ DEL GIRONE D'ANDATA. IL PRESIDENTE BERGAMIN: “SIAMOTUTTI BERSAGLIERI”Questa mattina, nella Sala Consiliare dello Stadio “Mario Battaglini” diRovigo, il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. FrancescoZambelli, e il Presidente di /Asm Set/, azienda che fornisce servizienergetici e tecnologici, Dottor Massimo Bergamin, hanno illustrato leiniziative previste per il derby di domani pomeriggio tra VEA FEMI-CZRugby Rovigo Delta e Petrarca Padova.Ha fatto gli onori di casa il presidente rossoblù Francesco Zambelli:“Domani va in scena il derby con Padova, una sfida molto ambita esentita soprattutto per la storia in comune e la vicinanza tra i dueterritori. Speriamo di ottenere un altro risultato positivo, la squadrasi è preparata al massimo ma sarà comunque il campo a decretare ilrisultato. Sappiamo che ci sarà un pubblico d'eccezione a supportare irossoblù, che i giocatori combatteranno con orgoglio anche per mantenerea Rovigo l'Adige Cup. Sono molti gli eventi legati all'importante garadi domani, tra cui il nuovo premio annunciato da/Asm Set /da dedicare algiocatore della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta che più si è distinto inquesta prima parte di stagione. /Asm //Set/, nella persona del suopresidente il dottor Bergamin, ha voluto confermare l'interesse a vedereil suo marchio abbinato a quello della Rugby Rovigo Delta, anche sel'accordo pubblicitario è stato concluso solo ad ottobre. A maggiorragione, questo Trofeo vuol essere l'ufficializzazione del rapportocommerciale, amichevole e professionale, instauratosi anche quest'annotra /Asm Set/ e la Rugby Rovigo Delta, nella speranza che diventi unriconoscimento anche per le stagioni a venire”.Ha quindi sottolineato il dottor Massimo Bergamin, Presidente del mainsponsor /Asm Set/: “Non potevamo non rinnovare l'impegno con la VEAFEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, per la valenza che ha questo sport sulnostro territorio. Insieme all'impegno è stata rinnovata anche lafiducia e, per questo, abbiamo pensato di fare qualcosa insieme in vistadel derby. Da qui è nata l'idea del Trofeo con cui verrà premiato ilmiglior rossoblù del girone d'andata del Campionato, scelto daigiornalisti presenti domani allo Stadio. Sulla targhetta avrei volutoscrivere 'siamo tutti Bersaglieri', perchè questo è il vero sentimentoche ci lega a questa terra, il Polesine; perchè ognuno di noi ha unapropria meta da raggiungere e spesso una squadra alle spalle comesostegno. Questo è il senso del premio che ho fortemente voluto, e chespero sia il primo di una lunga serie”.Il dottor Bergamin ha poi presentato Ester Bertaglia, volontariadell'Associazione U.N.A. (Uomo Natura Animali) che domani sarà presenteallo Stadio “Battaglini” con uno stand. “Ho conosciuto l'Associazioneprima di Natale – ha raccontato il presidente di Asm Set – cogliendo lostato di difficoltà in cui versava. Ho voluto fare qualcosa, oltre adoffrire un contributo economico, ed insieme abbiamo pensato direalizzare un opuscolo informativo, che è quasi completato, con cuisensibilizzare l'opinione pubblica sul mondo felino e sulle attività chesvolge l'Associazione. U.N.A. domani sarà presente sotto la TribunaOvest con un banchetto dove chiunque potrà lasciare un contributo, chepuò anche essere una scatoletta di cibo per gatti o delle coperte,materiali essenziali per l'Oasi felina gestita dai volontari”.Alla conferenza stampa hanno partecipato anche gli allenatori della VEAFEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e il capitano rossoblù Luke Mahoney. CoachAndrea De Rossi ha sottolineato l'importanza della sfida imminente: “Nonvogliamo tarpare le emozioni di un derby, ma abbiamo impostato il nostrolavoro affinchè i ragazzi possano viverlo con concentrazione etranquillità. Stiamo lavorando perchè i ragazzi capiscano che è unapartita importante come tutte le altre”.“La nostra filosofia – gli ha fatto eco coach Filippo Frati – è divivere ogni partita come la più importante da giocare. Si tratta di unpercorso di educazione per i giocatori, e noi siamo già molto contentidei risultati ottenuti fino ad ora. Ogni settimana abbiamo motivo diessere stupiti da questo gruppo, molto giovane ma che dimostra tantamaturità: la settimana pre-derby è stata l'ennesima dimostrazione diquesto”.A conclusione della conferenza il presidente Zambelli, oltre cheringraziare il dottor Bergamin e Asm Set per come stanno interpretandola partnership pubblicitaria con la Rugby Rovigo Delta, ha ricordato chedomani allo Stadio “Battaglini” saranno messi in vendita gli ultimicalendari della Lega del Cane e quelli dei fotografi FOUR PHOTO RUGBY,con protagonista la squadra della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. Inparticolare, il Presidente ha annunciato che "il ricavato della venditadei calendari realizzati dai fotografi FOUR PHOTO RUGBY sarà dato aigiocatori rossoblù, che lo uniranno ad altre risorse avute da dirigentidella Società, per portare avanti la loro iniziativa di acquistareregali e oggetti da donare prossimamente ai bambini del reparto diPediatria dell'Ospedale di Rovigo".Lo stand dove saranno messi in vendita i due calendari sarà posizionatosotto la Tribuna Est dello Stadio "Mario Battaglini".