[news] VEA FEMI-CZ: LO SPONSOR ASM SET HA PRESENTATO IL NUOVO TROFEO PER IL MIGLIOR ROSSOBL&Ugrave; DEL GIRONE D'ANDATA. IL PRESIDENTE BERGAMIN: &ldquo;SIAMO TUTTI BERSAGLIERI&rdquo;

[news] VEA FEMI-CZ: LO SPONSOR ASM SET HA PRESENTATO IL NUOVO TROFEO PER IL MIGLIOR ROSSOBLÙ DEL GIRONE D'ANDATA. IL PRESIDENTE BERGAMIN: “SIAMO TUTTI BERSAGLIERI”
di Redazione
24/01/2014
Questa mattina, nella Sala Consiliare dello Stadio “Mario Battaglini” di
Rovigo, il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco
Zambelli, e il Presidente di /Asm Set/, azienda che fornisce servizi
energetici e tecnologici, Dottor Massimo Bergamin, hanno illustrato le
iniziative previste per il derby di domani pomeriggio tra VEA FEMI-CZ
Rugby Rovigo Delta e Petrarca Padova.
Ha fatto gli onori di casa il presidente rossoblù Francesco Zambelli:
“Domani va in scena il derby con Padova, una sfida molto ambita e
sentita soprattutto per la storia in comune e la vicinanza tra i due
territori. Speriamo di ottenere un altro risultato positivo, la squadra
si è preparata al massimo ma sarà comunque il campo a decretare il
risultato. Sappiamo che ci sarà un pubblico d'eccezione a supportare i
rossoblù, che i giocatori combatteranno con orgoglio anche per mantenere
a Rovigo l'Adige Cup. Sono molti gli eventi legati all'importante gara
di domani, tra cui il nuovo premio annunciato da/Asm Set /da dedicare al
giocatore della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta che più si è distinto in
questa prima parte di stagione. /Asm //Set/, nella persona del suo
presidente il dottor Bergamin, ha voluto confermare l'interesse a vedere
il suo marchio abbinato a quello della Rugby Rovigo Delta, anche se
l'accordo pubblicitario è stato concluso solo ad ottobre. A maggior
ragione, questo Trofeo vuol essere l'ufficializzazione del rapporto
commerciale, amichevole e professionale, instauratosi anche quest'anno
tra /Asm Set/ e la Rugby Rovigo Delta, nella speranza che diventi un
riconoscimento anche per le stagioni a venire”.
Ha quindi sottolineato il dottor Massimo Bergamin, Presidente del main
sponsor /Asm Set/: “Non potevamo non rinnovare l'impegno con la VEA
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, per la valenza che ha questo sport sul
nostro territorio. Insieme all'impegno è stata rinnovata anche la
fiducia e, per questo, abbiamo pensato di fare qualcosa insieme in vista
del derby. Da qui è nata l'idea del Trofeo con cui verrà premiato il
miglior rossoblù del girone d'andata del Campionato, scelto dai
giornalisti presenti domani allo Stadio. Sulla targhetta avrei voluto
scrivere 'siamo tutti Bersaglieri', perchè questo è il vero sentimento
che ci lega a questa terra, il Polesine; perchè ognuno di noi ha una
propria meta da raggiungere e spesso una squadra alle spalle come
sostegno. Questo è il senso del premio che ho fortemente voluto, e che
spero sia il primo di una lunga serie”.
Il dottor Bergamin ha poi presentato Ester Bertaglia, volontaria
dell'Associazione U.N.A. (Uomo Natura Animali) che domani sarà presente
allo Stadio “Battaglini” con uno stand. “Ho conosciuto l'Associazione
prima di Natale – ha raccontato il presidente di Asm Set – cogliendo lo
stato di difficoltà in cui versava. Ho voluto fare qualcosa, oltre ad
offrire un contributo economico, ed insieme abbiamo pensato di
realizzare un opuscolo informativo, che è quasi completato, con cui
sensibilizzare l'opinione pubblica sul mondo felino e sulle attività che
svolge l'Associazione. U.N.A. domani sarà presente sotto la Tribuna
Ovest con un banchetto dove chiunque potrà lasciare un contributo, che
può anche essere una scatoletta di cibo per gatti o delle coperte,
materiali essenziali per l'Oasi felina gestita dai volontari”.
Alla conferenza stampa hanno partecipato anche gli allenatori della VEA
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e il capitano rossoblù Luke Mahoney. Coach
Andrea De Rossi ha sottolineato l'importanza della sfida imminente: “Non
vogliamo tarpare le emozioni di un derby, ma abbiamo impostato il nostro
lavoro affinchè i ragazzi possano viverlo con concentrazione e
tranquillità. Stiamo lavorando perchè i ragazzi capiscano che è una
partita importante come tutte le altre”.
“La nostra filosofia – gli ha fatto eco coach Filippo Frati – è di
vivere ogni partita come la più importante da giocare. Si tratta di un
percorso di educazione per i giocatori, e noi siamo già molto contenti
dei risultati ottenuti fino ad ora. Ogni settimana abbiamo motivo di
essere stupiti da questo gruppo, molto giovane ma che dimostra tanta
maturità: la settimana pre-derby è stata l'ennesima dimostrazione di
questo”.
A conclusione della conferenza il presidente Zambelli, oltre che
ringraziare il dottor Bergamin e Asm Set per come stanno interpretando
la partnership pubblicitaria con la Rugby Rovigo Delta, ha ricordato che
domani allo Stadio “Battaglini” saranno messi in vendita gli ultimi
calendari della Lega del Cane e quelli dei fotografi FOUR PHOTO RUGBY,
con protagonista la squadra della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. In
particolare, il Presidente ha annunciato che “il ricavato della vendita
dei calendari realizzati dai fotografi FOUR PHOTO RUGBY sarà dato ai
giocatori rossoblù, che lo uniranno ad altre risorse avute da dirigenti
della Società, per portare avanti la loro iniziativa di acquistare
regali e oggetti da donare prossimamente ai bambini del reparto di
Pediatria dell'Ospedale di Rovigo”.
Lo stand dove saranno messi in vendita i due calendari sarà posizionato
sotto la Tribuna Est dello Stadio “Mario Battaglini”.
