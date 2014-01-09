[news] VEA FEMI-CZ: MIRCO BERGAMASCO CONVOCATO IN NAZIONALE
di Redazione
09/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 126 del 09.01.2014
VEA FEMI-CZ: MIRCO BERGAMASCO CONVOCATO IN NAZIONALE
Mirco Bergamasco torna a vestire la maglia Azzurra. Il centro della VEA
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è infatti fra i trenta giocatori convocati
dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Jacques Brunel, per la
preparazione alle prime due gare dell'RBS 6 Nazioni 2014. L'Italrugby
affronterà iCampioni in carica del Galles sabato 1 febbraio al
Millennium Stadium di Cardiff e la Francia domenica 9 febbraio allo
Stade de France di Parigi-St. Denis.
Mirco, unico atleta del Campionato d'Eccellenza nella selezione, si
radunerà con ilgruppo azzurro a Roma, alCentro di Preparazione Olimpica
"Giulio Onesti", nel tardo pomeriggio di domenica 19 gennaio e resterà
nella Capitale sino al 24 gennaio, per poi tornare a radunarsi sempre
all'Acqua Acetosa da domenica 26 sino alla vigilia del match inaugurale
del Torneo contro i Dragoni di Warren Gatland, giorno in cui è previsto
il trasferimento in Galles.
Emozionato, *Mirco*commenta così la convocazione: "Sono molto contento
di tornare nel gruppo, speriamo di avere la possibilità di fare grandi
cose con la maglia azzurra. Sono contento per gli allenatori Frati e De
Rossi che stanno facendo un granlavoro, eper i miei compagni di squadra:
a Rovigoho trovato gruppo splendido, che sta esprimendo tutte le sue
potenzialità. Il mio ringraziamento va al Presidente Zambelli, che ha
accettato la scommessa, e al ct Brunel e al Presidente della
F.I.R.Gavazzi per l'opportunità che mi stanno concedendo".
Estremamente soddisfatto il Presidente della Rugby Rovigo Delta,
*Francesco Zambelli*: "Sono contento per Mirco e per Rovigo poiché, alla
fin dei conti, risulta apprezzato il lavoro fatto insieme, giocatore e
Società. Noi abbiamo dato fiducia a Mirco e lui l'ha ricambiata con un
impegno di prim'ordine che, se anche fosse stato finalizzato al suo
obiettivo, merita un elogio. Penso che il merito vada anche ai tecnici e
al preparatore atletico che lo hanno seguito fino a dimostrare la sua
perfetta integrità fisica. Grazie comunque allo staff della Nazionale
che ci dà così la possibilità di sperare che anche altri giocatori
dell'Eccellenza possano aspirare a far parte della squadra azzurra".
Parole condivise anche dal Direttore Sportivo, *Pietro Reale*: "Mi ha
fatto piacere sapere della convocazione di Mirco, perchè se la merita
per l'impegno dimostrato in questi mesi. Sono felice anche per la
Società, che ha così ricevuto un riconoscimento importante nonostante
faccia parte dell'Eccellenza. Speriamo che sia un segnale di buon
auspicio per il futuro".
"Sono felicissimo per lui - gli fa eco coach *Filippo Frati* - penso che
sia stata una convocazione meritatissima. Sono contento anche per il
Presidente Zambelli che ci ha creduto fin dall'inizio, per tutta la
famiglia della Rugby Rovigo Delta e per i tifosi rossoblù. È un piccolo
riconoscimento anche per tutti noi, non possiamo che essere molto
contenti per lui".
Non è da meno coach *Andrea De Rossi*: "Sono contento per Mirco e per la
Società che ha deciso di credere in lui. Questa convocazione è il
risultato di un giocatore, e soprattutto di una persona, che ha creduto
nei propri mezzi con grande volontà e dedizione. Supportato da una
Società seria come la Rugby Rovigo Delta e da una squadra vincente,
Mirco ha raggiunto un obiettivo veramente importante. Da quando è
arrivato a Rovigo ha dimostrato di essere un giocatore di grande
serietà, e non ha mai nascosto la volontà di mostrare il proprio valore.
Sono felice per lui".
A Mirco, rossoblù e azzurro, non resta che dire: in bocca al lupo!
