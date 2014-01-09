[news] VEA FEMI-CZ: MIRCO BERGAMASCO CONVOCATO IN NAZIONALE

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 126 del 09.01.2014VEA FEMI-CZ: MIRCO BERGAMASCO CONVOCATO IN NAZIONALEMirco Bergamasco torna a vestire la maglia Azzurra. Il centro della VEAFEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è infatti fra i trenta giocatori convocatidal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Jacques Brunel, per lapreparazione alle prime due gare dell'RBS 6 Nazioni 2014. L'Italrugbyaffronterà iCampioni in carica del Galles sabato 1 febbraio alMillennium Stadium di Cardiff e la Francia domenica 9 febbraio alloStade de France di Parigi-St. Denis.Mirco, unico atleta del Campionato d'Eccellenza nella selezione, siradunerà con ilgruppo azzurro a Roma, alCentro di Preparazione Olimpica"Giulio Onesti", nel tardo pomeriggio di domenica 19 gennaio e resterànella Capitale sino al 24 gennaio, per poi tornare a radunarsi sempreall'Acqua Acetosa da domenica 26 sino alla vigilia del match inauguraledel Torneo contro i Dragoni di Warren Gatland, giorno in cui è previstoil trasferimento in Galles.Emozionato, *Mirco*commenta così la convocazione: "Sono molto contentodi tornare nel gruppo, speriamo di avere la possibilità di fare grandicose con la maglia azzurra. Sono contento per gli allenatori Frati e DeRossi che stanno facendo un granlavoro, eper i miei compagni di squadra:a Rovigoho trovato gruppo splendido, che sta esprimendo tutte le suepotenzialità. Il mio ringraziamento va al Presidente Zambelli, che haaccettato la scommessa, e al ct Brunel e al Presidente dellaF.I.R.Gavazzi per l'opportunità che mi stanno concedendo".Estremamente soddisfatto il Presidente della Rugby Rovigo Delta,*Francesco Zambelli*: "Sono contento per Mirco e per Rovigo poiché, allafin dei conti, risulta apprezzato il lavoro fatto insieme, giocatore eSocietà. Noi abbiamo dato fiducia a Mirco e lui l'ha ricambiata con unimpegno di prim'ordine che, se anche fosse stato finalizzato al suoobiettivo, merita un elogio. Penso che il merito vada anche ai tecnici eal preparatore atletico che lo hanno seguito fino a dimostrare la suaperfetta integrità fisica. Grazie comunque allo staff della Nazionaleche ci dà così la possibilità di sperare che anche altri giocatoridell'Eccellenza possano aspirare a far parte della squadra azzurra".Parole condivise anche dal Direttore Sportivo, *Pietro Reale*: "Mi hafatto piacere sapere della convocazione di Mirco, perchè se la meritaper l'impegno dimostrato in questi mesi. Sono felice anche per laSocietà, che ha così ricevuto un riconoscimento importante nonostantefaccia parte dell'Eccellenza. Speriamo che sia un segnale di buonauspicio per il futuro"."Sono felicissimo per lui - gli fa eco coach *Filippo Frati* - penso chesia stata una convocazione meritatissima. Sono contento anche per ilPresidente Zambelli che ci ha creduto fin dall'inizio, per tutta lafamiglia della Rugby Rovigo Delta e per i tifosi rossoblù. È un piccoloriconoscimento anche per tutti noi, non possiamo che essere moltocontenti per lui".Non è da meno coach *Andrea De Rossi*: "Sono contento per Mirco e per laSocietà che ha deciso di credere in lui. Questa convocazione è ilrisultato di un giocatore, e soprattutto di una persona, che ha credutonei propri mezzi con grande volontà e dedizione. Supportato da unaSocietà seria come la Rugby Rovigo Delta e da una squadra vincente,Mirco ha raggiunto un obiettivo veramente importante. Da quando èarrivato a Rovigo ha dimostrato di essere un giocatore di grandeserietà, e non ha mai nascosto la volontà di mostrare il proprio valore.Sono felice per lui".A Mirco, rossoblù e azzurro, non resta che dire: in bocca al lupo!