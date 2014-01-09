[news] VEA FEMI-CZ: &Egrave; ONLINE MAGGBY, IL MAGAZINE UFFICIALE ROSSOBL&Ugrave;

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 125 del 09.01.2014VEA FEMI-CZ: È ONLINE MAGGBY, IL MAGAZINE UFFICIALE ROSSOBLÙÈ stato presentato questa mattina *MAGGBY*, il nuovo Digital Magazineufficiale della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta realizzato da/ArchiMedia/per tablet Android e Ipad Apple.*MAGGBY* è una delle componenti fondamentali del progetto dicomunicazione ideato da /ArchiMedia/ per la Rugby Rovigo Delta, che èora la prima Società sportiva in Italia ad avere un prodotto editorialedel genere. *MAGGBY* è un magazine trimestrale touch screen ideatoappositamente per gli schermi a 10 pollici dei tablet (non visibilequindi su smartphone), scaricabile _gratuitamente_ negli store Apple eGoogle Play."Sono circa 6 milioni i possessori di tablet in Italia ad oggi - haspiegato il Presidente di /ArchiMedia/ Manuel Tuozzi - Solo nel 2013 nesono stati venduti circa 3 milioni (900.000 pezzi solo tra luglio esettembre) secondo la fonte SIRMI. Abbiamo quindi pensato di soddisfareanche questa fascia di nuovi consumatori e professionisti, dando loro unprodotto 'preciso' per vivere una nuova esperienza insieme alla RugbyRovigo Delta".Ha continuato Tuozzi: "Rispetto ad un magazine cartaceo *MAGGBY* nonprevede costi di stampa né di spedizione, poiché una volta pubblicato èdisponibile in tutto il mondo. Inoltre è gratuito, offre maggiorcoinvolgimento e multimedialità sia a livello di contenuti, per lamaggior parte esclusivi, che di pubblicità. Gli sponsor possono infattiinserire pubblicità dinamica,coinvolgente, che rimanda con un sempliceclick al proprio sito web. Il magazine per tablet, insomma, è un vero eproprio prodotto editoriale che cambia completamente contenuti, foto,video ad ogni uscita. Inoltre tutte le immagini, selezionate dalle tantescattate dai fotografi 'FOURPHOTORUGBY' della VEA FEMI-CZ Rugby RovigoDelta, sono in alta risoluzione e mostrano dettagli che in altepiattaforme non si noterebbero".Daniela Dall'Aglio, Presidente del Gruppo /Peach/ affiliato ad/ArchiMedia/ e una delle realizzatrice di *MAGGBY*, ha illustrato una aduna le componenti del primo numero del magazine rossoblù. Dalla guidaintroduttiva per utilizzare MAGGBY nel migliore dei modi all'editorialescritto dal Presidente Francesco Zambelli, dall'intervista a LukeMahoney alla pagina dedicata a match, tutti i contenuti riguardano laprima squadra della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e il camminointrapreso fino ad ora nel Campionato d'Eccellenza. Non manca una paginadedicata ai Social rossoblù, con tanto di contest fotografico peraggiudicarsi la copertina del prossimo numero.Oltre a *MAGGBY* sono state anticipate due importanti novità, sempre afirma di /ArchiMedia/ per la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. In vistadel derby al Battaglini con il Petrarca Padova (in programma sabato 25gennaio 2014) sarà presentata l'applicazione per smartphone "/Man of theMatch/", un gioco interattivo per i tifosi che potranno votare il lororossoblù preferito e avere la possibilità di vincere un ambito premio.Infine tra una quindicina di giorni sarà online il nuovo sito dedicatoall'/E-Commerce/ rossoblù, a cui si potrà accedere anche attraverso*MAGGBY*, con nuovi prodotti che alletteranno sicuramente la curiositàdei tifosi.Questi i link da cui è possibile scaricare *MAGGBY*:Per chi ha un tablet ANDROIDPer chi ha un tablet IPAD Apple