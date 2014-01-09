[news] VEA FEMI-CZ: &Egrave; ONLINE MAGGBY, IL MAGAZINE UFFICIALE ROSSOBL&Ugrave;

[news] VEA FEMI-CZ: È ONLINE MAGGBY, IL MAGAZINE UFFICIALE ROSSOBLÙ
di Redazione
09/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 125 del 09.01.2014
È stato presentato questa mattina *MAGGBY*, il nuovo Digital Magazine
ufficiale della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta realizzato da
/ArchiMedia/per tablet Android e Ipad Apple.
*MAGGBY* è una delle componenti fondamentali del progetto di
comunicazione ideato da /ArchiMedia/ per la Rugby Rovigo Delta, che è
ora la prima Società sportiva in Italia ad avere un prodotto editoriale
del genere. *MAGGBY* è un magazine trimestrale touch screen ideato
appositamente per gli schermi a 10 pollici dei tablet (non visibile
quindi su smartphone), scaricabile _gratuitamente_ negli store Apple e
Google Play.
"Sono circa 6 milioni i possessori di tablet in Italia ad oggi - ha
spiegato il Presidente di /ArchiMedia/ Manuel Tuozzi - Solo nel 2013 ne
sono stati venduti circa 3 milioni (900.000 pezzi solo tra luglio e
settembre) secondo la fonte SIRMI. Abbiamo quindi pensato di soddisfare
anche questa fascia di nuovi consumatori e professionisti, dando loro un
prodotto 'preciso' per vivere una nuova esperienza insieme alla Rugby
Rovigo Delta".
Ha continuato Tuozzi: "Rispetto ad un magazine cartaceo *MAGGBY* non
prevede costi di stampa né di spedizione, poiché una volta pubblicato è
disponibile in tutto il mondo. Inoltre è gratuito, offre maggior
coinvolgimento e multimedialità sia a livello di contenuti, per la
maggior parte esclusivi, che di pubblicità. Gli sponsor possono infatti
inserire pubblicità dinamica,coinvolgente, che rimanda con un semplice
click al proprio sito web. Il magazine per tablet, insomma, è un vero e
proprio prodotto editoriale che cambia completamente contenuti, foto,
video ad ogni uscita. Inoltre tutte le immagini, selezionate dalle tante
scattate dai fotografi 'FOURPHOTORUGBY' della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo
Delta, sono in alta risoluzione e mostrano dettagli che in alte
piattaforme non si noterebbero".
Daniela Dall'Aglio, Presidente del Gruppo /Peach/ affiliato ad
/ArchiMedia/ e una delle realizzatrice di *MAGGBY*, ha illustrato una ad
una le componenti del primo numero del magazine rossoblù. Dalla guida
introduttiva per utilizzare MAGGBY nel migliore dei modi all'editoriale
scritto dal Presidente Francesco Zambelli, dall'intervista a Luke
Mahoney alla pagina dedicata a match, tutti i contenuti riguardano la
prima squadra della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e il cammino
intrapreso fino ad ora nel Campionato d'Eccellenza. Non manca una pagina
dedicata ai Social rossoblù, con tanto di contest fotografico per
aggiudicarsi la copertina del prossimo numero.
Oltre a *MAGGBY* sono state anticipate due importanti novità, sempre a
firma di /ArchiMedia/ per la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. In vista
del derby al Battaglini con il Petrarca Padova (in programma sabato 25
gennaio 2014) sarà presentata l'applicazione per smartphone "/Man of the
Match/", un gioco interattivo per i tifosi che potranno votare il loro
rossoblù preferito e avere la possibilità di vincere un ambito premio.
Infine tra una quindicina di giorni sarà online il nuovo sito dedicato
all'/E-Commerce/ rossoblù, a cui si potrà accedere anche attraverso
*MAGGBY*, con nuovi prodotti che alletteranno sicuramente la curiosità
dei tifosi.
Questi i link da cui è possibile scaricare *MAGGBY*:
Per chi ha un tablet ANDROID
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.rugbyrovigodelta.maggby&hl=it
Per chi ha un tablet IPAD Apple
https://itunes.apple.com/ca/app/maggby/id786200509?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
