[news] VEA FEMI-CZ: PIETRO REALE COOPTATO NEL C.D.A.
di Redazione
24/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 141del 24.01.2014
VEA FEMI-CZ: PIETRO REALE COOPTATO NEL C.D.A.
L'Architetto Pietro Reale, già Direttore Sportivo, è stato cooptato nel
Consiglio d'Amministrazione della Rugby Rovigo Delta in sostituzione del
dimissionario Dottor Fabio Viscardini.
