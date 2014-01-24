Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[news] VEA FEMI-CZ: PIETRO REALE COOPTATO NEL C.D.A.

Redazione Avatar

di Redazione

24/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 141del 24.01.2014

VEA FEMI-CZ: PIETRO REALE COOPTATO NEL C.D.A.

L'Architetto Pietro Reale, già Direttore Sportivo, è stato cooptato nel
Consiglio d'Amministrazione della Rugby Rovigo Delta in sostituzione del
dimissionario Dottor Fabio Viscardini.

--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta



---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[tabellino] VEA FEMI-CZ: AL BATTAGLINI, ROVIGO ANNIENTA PADOVA 39-0

Articolo Successivo

[news] VEA FEMI-CZ: LO SPONSOR ASM SET HA PRESENTATO IL NUOVO TROFEO PER IL MIGLIOR ROSSOBL&Ugrave; DEL GIRONE D'ANDATA. IL PRESIDENTE BERGAMIN: &ldquo;SIAMO TUTTI BERSAGLIERI&rdquo;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019