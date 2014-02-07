[news] VEA FEMI-CZ: PRESENTATA IN COMUNE LA FINALE DI TROFEO ECCELLENZA

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 152 del 07.02.2014VEA FEMI-CZ: PRESENTATA IN COMUNE LA FINALE DI TROFEO ECCELLENZAÈ stata presentata questa sera, nella splendida cornice del Salone d'Onore del Comune di Rovigo, la Finale di Trofeo Eccellenza che andrà in scena domani, sabato 8 febbraio 2014, allo Stadio “Mario Battaglini” tra VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby.Ha fatto gli onori di casa l'Assessore allo Sport Andrea Bimbatti, che ha portato i saluti del Sindaco Bruno Piva e accolto i numerosi ospiti presenti: “Questa è un'annata carica di entusiasmo, di interesse attorno al rugby. Il Battaglini domani sarà carico di entusiasmo, sarà una giornata di sport e spettacolo poichè il nostro Stadio può garantire una cornice bellissima sia per chi scende in campo, sia per chi è sugli spalti, sia per il movimento ovale italiano”.Il Consigliere federale Susanna Vecchi ha portato i saluti del Presidente della F.I.R., Alfredo Gavazzi: “Sotto la veste istituzionale, batte il mio cuore di rodigina. Alla Federazione ha fatto piacere poter ospitare questa Finale a Rovigo, perchè se c'è uno Stadio in grado di animare questa partita è il Battaglini. Come ogni match, non si può avere la certezza del risultato: alle due squadre dico di disputare una bella partita, con impegno ed entusiasmo”.“Complimenti ai Presidenti dei due Club – le ha fatto eco il Dirigente federale Zeno Zanandrea - per aver portato queste due squadre gloriose a disputare la Finale di Trofeo Eccellenza. C'è stata una grande disponibilità sia da parte di Rovigo, che ha offerto il Battaglini quale sede di questo importante evento, sia da parte delle Fiamme Oro che hanno accettato di giocare in Polesine, sicuramente frutto della grande amicizia che intercorre tra le due Società”.La parola è poi passata a Rosario Eugenio Russo, Questore di Rovigo: “Il rugby è uno sport che non conoscevo ma, fin da subito, mi sono reso conto di quanto sia importante in questa città. Che domani vinca il migliore”!Il Vicepresidente esecutivo del G.S. Fiamme Oro Rugby, Armando Forgione, ha ripreso le parole del Dirigente federale Zanandrea: “La storia del rugby passa per Rovigo e le Fiamme oro hanno voluto giocare questa Finale nel luogo in cui si è fatta la storia di questo sport. Mi sono avvicinato al rugby per caso e ho cercato di viverlo con passione; tutte le volte che seguo una partita non posso non viverla con trasporto. Ecco perchè quando c'è stata la possibilità di giocarla qui non ho esitato ad accettare. Il mio unico rammarico è che non ci sia il riscontro di immagine sportiva che la tv è in grado di dare: non è una polemica bensì una giusta sottolineatura che mi sento di fare. Il Battaglini è veramente la cornice ideale per un evento di questa portata. Complimenti, infine, alle due squadre che domani scenderanno in campo: si sono meritate questa Finale”.Parole condivise dal Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli: “Siamo qui stasera per dare inizio a quella che domani sarà partita molto attesa per Rovigo e per i rodigini, perchè dopo tanto tempo ci ripresentiamo a disputare una finale. Una finale meritata, che abbiamo combattuta e ce la siamo guadagnata, così come le Fiamme Oro. Ci metteremo tutto l'impegno possibile per vincere questa coppa, sperando che sia il primo successo di stagione. Grazie alle Fiamme Oro che hanno indicato il Battaglini come il luogo ideale per vivere una giornata bella, che ci riserverà molti ricordi comunque vada. Grazie alla F.I.R. che ha favorito che questo evento potesse realizzarsi a Rovigo, e grazie al Comune che con disponibilità vede di buon occhio tutto ciò che riguarda il rugby e cerca di aiutare questo sport a crescere. Per la partita di domani ci presentiamo con la miglior squadra, per offrire il massimo”.Sintetico il commento dell'allenatore della squadra romana, Pasquale Presutti: “Dopo gli sforzi che sono stati fatti per organizzare questa partita non ci resta che essere i primi partecipi di questa festa. Faremo il massimo domani in campo, in bocca al lupo ad entrambe le squadre”.“Siamo entusiasti di giocare questa partita – ha affermato Sven Valsecchi, secondo allenatore del G.S. Fiamme Oro Rugby - si tratta di un traguardo importante perchè è il primo vero appuntamento per la nostra squadra, che non troppo tempo fa disputava il Campionato di Serie B. Cercheremo di dare il massimo, il risultato che darà il campo sarà quello più giusto. Siamo sereni, non vediamo l'ora di scendere in campo”.Ha affermato il coach rossoblù Andrea De Rossi: “Siamo stati fortunati e bravi a cogliere l'attimo. Stiamo facendo un bel lavoro, abbiamo il sostegno di una grandissima Società e del pubblico, che è veramente un'arma in più. Quello di domani è il primo traguardo che vogliamo ottenere, speriamo che sia una festa. E vinca il migliore”.Gli ha fatto eco il collega Filippo Frati: “Abbiamo preparato molto bene questa partita, veniamo da un ottimo periodo e abbiamo avuto già l'opportunità di giocare davanti allo Stadio Battaglini pieno. Sarà un grande stimolo giocare davanti al nostro pubblico, speriamo sia prima di tutto una bella partita. Conosciamo bene i nostri avversari, come loro anche noi abbiamo fatto una grande crescita. Come ha detto Andrea: che vinca il migliore”.Ha poi preso la parola il capitano del G.S. Fiamme Oro Rugby, Nicola Benetti: “Questa è una partita importante, soprattutto per la mia squadra che cinque anni fa militava in Serie B: è stato un cammino lungo e tortuoso, ci meritiamo questa Finale. Vogliamo vincere, non mi resta che dire: in bocca al lupo a Rovigo”.Anche il capitano della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, Luke Mahoney, ha salutato i presenti: “Grazie alle Fiamme Oro che ci hanno dato la possibilità di disputare questa Finale qui. Abbiamo lavorato bene per prepararci al massimo, e speriamo vada avanti così tutta la stagione”.Infine, è intervenuto l'Assessore provinciale allo Sport Leonardo Raito: “Finale più bella di questa non poteva esserci. Domani sarà grande spettacolo perchè quando si arriva ad una Finale vuol dire che non si improvvisa niente: le due squadre sono le migliori, perchè il rugby è uno sport in cui non si lascia niente al caso. Questa è la magia di uno sport che a Rovigo si vive come una seconda pelle, che si legge nei tanti cuori che battono per i colori rossoblù. Mi aspetto uno Stadio strapieno domani, sarà la cornice più degna per questa Finale importante. In bocca al lupo di cuore alle due squadre".