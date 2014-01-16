[news] VEA FEMI-CZ: UN XV ROSSOBL&Ugrave; GIOVANISSIMO PER IL MATCH A REGGIO

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 132 del 16.01.2014VEA FEMI-CZ: UN XV ROSSOBLÙ GIOVANISSIMO PER IL MATCH A REGGIOSabato 18 gennaio 2014, alle ore 14, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Deltaaffronterà l'ultima trasferta del Trofeo Eccellenza, allo Stadio"Crocetta Canalina", contro il Rugby Reggio. Per l'occasione, il XVrossoblù di partenza sarà giovanissimo: l'età media è, infatti, di 23 anni.Nonostante Rovigo abbia già il pass per la Finale in tasca, coachFilippo Frati sottolinea che questa partita non è da prenderesottogamba: "Affronteremo una squadra che è cresciuta tantissimo nelleultime partite, che fa dell'aggressività, specialmente quando gioca trale mura amiche, il suo punto di forza. Le condizioni climatichefavoriranno molto il loro tipo di gioco. Dovremo quindi giocare con lamassima attenzione e la massima concentrazione, affidandoci ancora unavolta al lavoro dei nostri avanti e al piede dei nostri trequarti"."Con l'ampio tournover che attuiamo per Reggio -- afferma coach AndreaDe Rossi -- ci siamo dovuti soffermare sulla cura dei dettagli e suimeccanismi un po' arrugginiti, visti i tanti cambi. Coscienti delrisultato raggiunto, l'obiettivo è quello di continuare la strisciad'imbattibilità e di mostrare, ancora una volta, che la rosa voluta perquesta stagione è altamente competitiva. Troveremo una squadra più chemotivata che non ci starà a fare la vittima di turno, considerando poiche le condizioni climatiche sembrano aver dato pioggia e, quindi, campopesante".Questa la formazione annunciata in vista del match: Ragusi, Pavanello,Menon, McCann, Bortolussi, Fratini, Calabrese, De Marchi, Cecchetti,Zanini, Montauriol/Maran (cap.), Riedo, Gajion, Balboni, Quaglio. Adisposizione: Manghi, Pozzi, Roan, Ferro, Chimera, Frati, Ngawini, VanNiekerk.Dall'infermeria, infine, arriva il referto di Stefan Basson,infortunatosi domenica scorsa nel match contro Padova: l'indagineecografica ha confermato la lesione a carico del muscolo vastointermedio e del vasto laterale della coscia destra, e stiramento delbicipite femorale dello stesso lato. La prognosi è di almeno 30 giorni.