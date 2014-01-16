[news] VEA FEMI-CZ: UN XV ROSSOBL&Ugrave; GIOVANISSIMO PER IL MATCH A REGGIO

[news] VEA FEMI-CZ: UN XV ROSSOBLÙ GIOVANISSIMO PER IL MATCH A REGGIO
di Redazione
16/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 132 del 16.01.2014
VEA FEMI-CZ: UN XV ROSSOBLÙ GIOVANISSIMO PER IL MATCH A REGGIO
Sabato 18 gennaio 2014, alle ore 14, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
affronterà l'ultima trasferta del Trofeo Eccellenza, allo Stadio
"Crocetta Canalina", contro il Rugby Reggio. Per l'occasione, il XV
rossoblù di partenza sarà giovanissimo: l'età media è, infatti, di 23 anni.
Nonostante Rovigo abbia già il pass per la Finale in tasca, coach
Filippo Frati sottolinea che questa partita non è da prendere
sottogamba: "Affronteremo una squadra che è cresciuta tantissimo nelle
ultime partite, che fa dell'aggressività, specialmente quando gioca tra
le mura amiche, il suo punto di forza. Le condizioni climatiche
favoriranno molto il loro tipo di gioco. Dovremo quindi giocare con la
massima attenzione e la massima concentrazione, affidandoci ancora una
volta al lavoro dei nostri avanti e al piede dei nostri trequarti".
"Con l'ampio tournover che attuiamo per Reggio -- afferma coach Andrea
De Rossi -- ci siamo dovuti soffermare sulla cura dei dettagli e sui
meccanismi un po' arrugginiti, visti i tanti cambi. Coscienti del
risultato raggiunto, l'obiettivo è quello di continuare la striscia
d'imbattibilità e di mostrare, ancora una volta, che la rosa voluta per
questa stagione è altamente competitiva. Troveremo una squadra più che
motivata che non ci starà a fare la vittima di turno, considerando poi
che le condizioni climatiche sembrano aver dato pioggia e, quindi, campo
pesante".
Questa la formazione annunciata in vista del match: Ragusi, Pavanello,
Menon, McCann, Bortolussi, Fratini, Calabrese, De Marchi, Cecchetti,
Zanini, Montauriol/Maran (cap.), Riedo, Gajion, Balboni, Quaglio. A
disposizione: Manghi, Pozzi, Roan, Ferro, Chimera, Frati, Ngawini, Van
Niekerk.
Dall'infermeria, infine, arriva il referto di Stefan Basson,
infortunatosi domenica scorsa nel match contro Padova: l'indagine
ecografica ha confermato la lesione a carico del muscolo vasto
intermedio e del vasto laterale della coscia destra, e stiramento del
bicipite femorale dello stesso lato. La prognosi è di almeno 30 giorni.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 132 del 16.01.2014
VEA FEMI-CZ: UN XV ROSSOBLÙ GIOVANISSIMO PER IL MATCH A REGGIO
Sabato 18 gennaio 2014, alle ore 14, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
affronterà l'ultima trasferta del Trofeo Eccellenza, allo Stadio
"Crocetta Canalina", contro il Rugby Reggio. Per l'occasione, il XV
rossoblù di partenza sarà giovanissimo: l'età media è, infatti, di 23 anni.
Nonostante Rovigo abbia già il pass per la Finale in tasca, coach
Filippo Frati sottolinea che questa partita non è da prendere
sottogamba: "Affronteremo una squadra che è cresciuta tantissimo nelle
ultime partite, che fa dell'aggressività, specialmente quando gioca tra
le mura amiche, il suo punto di forza. Le condizioni climatiche
favoriranno molto il loro tipo di gioco. Dovremo quindi giocare con la
massima attenzione e la massima concentrazione, affidandoci ancora una
volta al lavoro dei nostri avanti e al piede dei nostri trequarti".
"Con l'ampio tournover che attuiamo per Reggio -- afferma coach Andrea
De Rossi -- ci siamo dovuti soffermare sulla cura dei dettagli e sui
meccanismi un po' arrugginiti, visti i tanti cambi. Coscienti del
risultato raggiunto, l'obiettivo è quello di continuare la striscia
d'imbattibilità e di mostrare, ancora una volta, che la rosa voluta per
questa stagione è altamente competitiva. Troveremo una squadra più che
motivata che non ci starà a fare la vittima di turno, considerando poi
che le condizioni climatiche sembrano aver dato pioggia e, quindi, campo
pesante".
Questa la formazione annunciata in vista del match: Ragusi, Pavanello,
Menon, McCann, Bortolussi, Fratini, Calabrese, De Marchi, Cecchetti,
Zanini, Montauriol/Maran (cap.), Riedo, Gajion, Balboni, Quaglio. A
disposizione: Manghi, Pozzi, Roan, Ferro, Chimera, Frati, Ngawini, Van
Niekerk.
Dall'infermeria, infine, arriva il referto di Stefan Basson,
infortunatosi domenica scorsa nel match contro Padova: l'indagine
ecografica ha confermato la lesione a carico del muscolo vasto
intermedio e del vasto laterale della coscia destra, e stiramento del
bicipite femorale dello stesso lato. La prognosi è di almeno 30 giorni.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
comunicato petrarca rugby
Redazione