[news] VEA FEMI-CZ: VENDUTI MILLE BIGLIETTI PER LA FINALE DI SABATO
di Redazione
05/02/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 147 del 05.02.2014
VEA FEMI-CZ: VENDUTI MILLE BIGLIETTI PER LA FINALE DI SABATO
Sono stati già venduti mille biglietti per la Finale di Trofeo
Eccellenza tra VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby,
in programma sabato 8 febbraio 2014 alle ore 15 allo Stadio "Mario
Battaglini" di Rovigo.
Sarà possibile acquistare le prevendite anche nei prossimi giorni alla
Club House "Casetta Rossoblù" di viale della Costituzione, al Caffè
Molinari di Piazza Vittorio Emanuele II e alla Segreteria dello Stadio
"Mario Battaglini" in viale Alfieri, aperta dal lunedì al venerdì dalle
10 alle 12 e dalle 17 alle 19, ed eccezionalmente anchesabato mattina
dalle 10 alle 12.
Il costo unico dei biglietti è di **12,50 Euro **(ma è _necessario
specificare da quale Tribuna si vuol assistere al match_), mentre i
ragazzi e le ragazze fino ai 18 anni potranno entrare allo Stadio
gratuitamente. I ticket per la Tribuna Vip, invece, costano come
consuetudine 30 Euro. La Finale di Trofeo Eccellenza non rientra tra le
partite in abbonamento: i possessori della tessera stagionale dovranno
quindi munirsi del biglietto per assistere al match.
Si ricorda, infine, che le biglietterie e i cancelli dello Stadio "Mario
Battaglini" sabato apriranno alle ore 13:30.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Redazione