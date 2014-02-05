[news] VEA FEMI-CZ: VENDUTI MILLE BIGLIETTI PER LA FINALE DI SABATO

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 147 del 05.02.2014VEA FEMI-CZ: VENDUTI MILLE BIGLIETTI PER LA FINALE DI SABATOSono stati già venduti mille biglietti per la Finale di TrofeoEccellenza tra VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby,in programma sabato 8 febbraio 2014 alle ore 15 allo Stadio "MarioBattaglini" di Rovigo.Sarà possibile acquistare le prevendite anche nei prossimi giorni allaClub House "Casetta Rossoblù" di viale della Costituzione, al CaffèMolinari di Piazza Vittorio Emanuele II e alla Segreteria dello Stadio"Mario Battaglini" in viale Alfieri, aperta dal lunedì al venerdì dalle10 alle 12 e dalle 17 alle 19, ed eccezionalmente anchesabato mattinadalle 10 alle 12.Il costo unico dei biglietti è di **12,50 Euro **(ma è _necessariospecificare da quale Tribuna si vuol assistere al match_), mentre iragazzi e le ragazze fino ai 18 anni potranno entrare allo Stadiogratuitamente. I ticket per la Tribuna Vip, invece, costano comeconsuetudine 30 Euro. La Finale di Trofeo Eccellenza non rientra tra lepartite in abbonamento: i possessori della tessera stagionale dovrannoquindi munirsi del biglietto per assistere al match.Si ricorda, infine, che le biglietterie e i cancelli dello Stadio "MarioBattaglini" sabato apriranno alle ore 13:30.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.