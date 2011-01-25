Home Senza categoria NICCOLO' BADOCCHI DALLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA AL CUS VERONA

di Redazione 25/01/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 66 del 25.01.2011 NICCOLO' BADOCCHI DALLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA AL CUS VERONA Niccolò Badocchi, eclettico avanti della Femi-Cz Rugby Rovigo Delta (in grado di ricoprire il ruolo di seconda e di terza linea) lascia la società rodigina per andare a giocare nel CUS Verona. L'accordo che prevede la risoluzione consensuale del rapporto tra il giocatore e la società rossoblu darà al giocatore l'opportunità di giocare con maggiore continuità di quanto non sia stato possibile in questa stagione a Rovigo. Nel mentre dispiace privarsi della presenza di un giocatore che ha dimostrato sempre un attaccamento indiscutibile ai colori sociali e la cui serietà è stata riconosciuta da tutti i tecnici che hanno avuto l'opportunità di guidarlo, l'occasione offerta al giocatore non poteva andare delusa per cui la Femi-Cz Rugby Rovigo Delta ringrazia Niccolò Badocchi per gli anni trascorsi insieme, augura al giocatore ed all'uomo ogni fortuna e spera di incrociare ancora la sua strada. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

