NICOLA BENETTI: PRE SEASON CON LE ZEBRE
di Redazione
04/07/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY
**NICOLA BENETTI: UNA FIAMMA PER LE ZEBRE*
*Roma* – È iniziata in anticipo la stagione 2013/2014 per Nicola Benetti.
Infatti, il mediano di mischia delle Fiamme Oro Rugby è stato invitato
dalla franchigia federale delle Zebre, insieme ad altri giocatori
provenienti dall’Eccellenza, per la prima fase della preparazione al
prossimo campionato di Pro 12.
Benetti, eletto dal pubblico miglior giocatore dell’Eccellenza 2012/2013 e
secondo classificato tra i marcatori del torneo (con 229 punti segnati sui
414 totali della squadra), è già a Parma, a disposizione dei tecnici Andrea
Cavinato, Umberto Casellato e Vincenzo Troiani, per uno stage di
allenamento in vista della serie di amichevoli che i bianconeri giocheranno
in Francia contro team che militano in ProD2, seconda divisione transalpina
(27 luglio Aurillac, 3 agosto Béziers e 9 agosto Tarbes).
“Questa chiamata – ha detto il mediano cremisi – è il coronamento di una
stagione per me eccezionale e ricca di soddisfazioni. Cercherò di fare,
come sempre, del mio meglio e, se possibile, ancora di più perché qui il
livello è sicuramente superiore al campionato in cui milito con la mia
squadra. Ho quasi 30 anni, ma non penso di essere in ritardo per affrontare
questa avventura, anzi sono contento di esserci arrivato in questo momento
della mia carriera perché ritengo di essere molto migliorato tecnicamente
e, soprattutto, a livello mentale. Voglio ringraziare la dirigenza delle
Fiamme Oro Rugby, primo tra tutti il presidente Armando Forgione, e lo
staff per avermi permesso di vivere questa magnifica esperienza, che spero
porterà i suoi frutti”.
Nicola Benetti
Ruolo: mediano di mischia
Nato a Treviso il 1/4/1984
Altezza 1,74
Peso 78 kg
*Squadre:*
Casale (serie B), Mogliano (A1), Treviso (U21), Mogliano, Veneziamestre
(Top 10), Fiamme Oro Rugby (dal 2010/2011).
*Nazionale:
*U21 (Coppa del Mondo – Argentina 2005)
*Roma, 4 luglio 2013
Redazione