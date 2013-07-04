NICOLA BENETTI: PRE SEASON CON LE ZEBRE

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**NICOLA BENETTI: UNA FIAMMA PER LE ZEBRE**Roma* – È iniziata in anticipo la stagione 2013/2014 per Nicola Benetti.Infatti, il mediano di mischia delle Fiamme Oro Rugby è stato invitatodalla franchigia federale delle Zebre, insieme ad altri giocatoriprovenienti dall’Eccellenza, per la prima fase della preparazione alprossimo campionato di Pro 12.Benetti, eletto dal pubblico miglior giocatore dell’Eccellenza 2012/2013 esecondo classificato tra i marcatori del torneo (con 229 punti segnati sui414 totali della squadra), è già a Parma, a disposizione dei tecnici AndreaCavinato, Umberto Casellato e Vincenzo Troiani, per uno stage diallenamento in vista della serie di amichevoli che i bianconeri giocherannoin Francia contro team che militano in ProD2, seconda divisione transalpina(27 luglio Aurillac, 3 agosto Béziers e 9 agosto Tarbes).“Questa chiamata – ha detto il mediano cremisi – è il coronamento di unastagione per me eccezionale e ricca di soddisfazioni. Cercherò di fare,come sempre, del mio meglio e, se possibile, ancora di più perché qui illivello è sicuramente superiore al campionato in cui milito con la miasquadra. Ho quasi 30 anni, ma non penso di essere in ritardo per affrontarequesta avventura, anzi sono contento di esserci arrivato in questo momentodella mia carriera perché ritengo di essere molto migliorato tecnicamentee, soprattutto, a livello mentale. Voglio ringraziare la dirigenza delleFiamme Oro Rugby, primo tra tutti il presidente Armando Forgione, e lostaff per avermi permesso di vivere questa magnifica esperienza, che speroporterà i suoi frutti”.Nicola BenettiRuolo: mediano di mischiaNato a Treviso il 1/4/1984Altezza 1,74Peso 78 kg*Squadre:*Casale (serie B), Mogliano (A1), Treviso (U21), Mogliano, Veneziamestre(Top 10), Fiamme Oro Rugby (dal 2010/2011).*Nazionale:*U21 (Coppa del Mondo – Argentina 2005)*Roma, 4 luglio 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito