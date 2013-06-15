&quot;NIENTE SCUSE, SAMOA OGGI E' STATA MIGLIORE DI NOI&quot;

Home Senza categoria "NIENTE SCUSE, SAMOA OGGI E' STATA MIGLIORE DI NOI"

di Redazione 15/06/2013

Nelspruit (Sudafrica) – Jacques Brunel e Sergio Parisse non fanno nulla per nascondere l’insoddisfazione dopo il fischio finale di Craig Joubert

che condanna gli Azzurri alla peggiore sconfitta di sempre contro Samoa al “Mbombela Stadium” di Nelspruit.

“Possiamo dire che siamo a fine stagione, che contro Samoa non abbiamo giocato spesso, che eravamo stanchi. Sarebbero scuse. La verità è che Samoa

oggi è stata migliore di noi e lo ha dimostrato sul campo. Siamo frustrati e delusi, soprattutto perché sappiamo molto bene di poterci esprimere ad

un livello superiore a quello mostrato oggi. Abbiamo perso, dobbiamo accettarlo e riconoscere che Samoa è una grande squadra, avere l’umiltà per

dire che hanno giocato meglio. Sono settimi nel ranking, abbiamo grande rispetto per loro, ma noi avremmo potuto fare meglio di quanto fatto” ha

detto capitan Parisse in conferenza stampa.

“Sapevamo benissimo cosa dovevamo evitare. Sapevamo che i punti d’incontro sarebbero stati fondamentali, e proprio nei breakdown siamo stati

carenti. Lì, più che in ogni altra fase di gioco, abbiamo perso la nostra sfida e la partita. Non ho molto da aggiungere all’analisi di Sergio –

ha commentato il CT Jacques Brunel – se non che nel primo tempo siamo stati, più o meno, a livello dei nostri avversari. Ma anche nei primi

quaranta minuti abbiamo sbagliato molto, eravamo in difficoltà, al limite. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, concesso mete da

palloni di recupero, nel secondo tempo abbiamo pagato anche sotto il piano fisico ma credo sia normale, avevamo perso il controllo del match, è stata

una conseguenza e non una causa. Stiamo giocando sicuramente peggio che nel 6 Nazioni sotto ogni punto di vista".

“Siamo consapevoli di cosa e dove abbiamo sbagliato – ha aggiunto Brunel – ed adesso abbiamo una settimana per lavorare ed apportare correttivi

a tutte quelle situazioni di gioco che non hanno funzionato”.

“Ghiraldini – ha spiegato il Manager azzurro Troiani – ha riportato l’avulsione dell’impianto ortodontico agli incisivi, Iannone un trauma

testicolare in un normale scontro di gioco, mentre per Orquera si sospetta una frattura costale che andremo ad indagare con degli esami strumentali

