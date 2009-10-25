Noceto regala il pareggio al Livorno

Vibu Noceto – Rugby Livorno 13 - 13 (pt 13-6) (punti 2-2) Vibu Noceto: Samuele, Passera, Majstorovic, Damiani, Alfonsi(17 st Garulli), Anversa, Frati M., Andrews, Mori, Maestri (15’ st Pardeep), Boggiani, Roldan, Maio (34’ st Di Marco), Mancuso (1’ st Saccomani), Pozzi (1’ st Scarparo). (all. Frati F.) A disposizione: Pardeep, Saccomani, Di Marco, Devodier, Bergonzini, Garulli, tobia, Scarparo. Rugby Livorno SSD Ubaldi, Battagello F. (11’ st Antraciti), Reitsma, Martinucci, Battagello L., Squarcini R., Mazzantini, Griffiths, Saccà, Cortesi, Squarcini E. (27’ st Gagliardi), Bernini, Bufalini (31’ st Vullo), Salvi, Lovotti. (all. Prima) A disposizione: Vullo, Pracchia, Gagliardi, Battagello F., Neri, Esposito, Merlo, Bufalini. Arbitro: Serchiani di Padova Marcatori. Primo tempo. 1’ cp Squarcini R., 11’ cp Squarcini R., 19 cp Anversa, 22’ m Passera t Anversa, 39’ cp Anversa. Secondo tempo 27’ m Saccà t Squarcini R. Note. Primo tempo 36’ Cartellino giallo Lovotti. Secondo tempo. Cartellino giallo 24’ Maio, 30’ Mori Punti buttati al vento dal Noceto a conclusione di una partita non certamente entusiasmante. Il Noceto pareggia un incontro che con maggior lucidità poteva facilmente vincere se si considera che il Livorno è entrato nell’area dei 22 nocetani due o al massimo tre volte tra cui al 27’ del secondo tempo quando ha siglato la meta del pareggio. Primi minuti e sei a zero per due cp che Squarcini mette fra i pali. Poi il Noceto conquista palloni su palloni in mischia e touche, ma non riesce a segnare. Finalmente al termine di una bella azione corale Passera, tra i migliori in campo, segna la meta. Grazie a un cp di Anversa il primo tempo si conclude coi padroni di casa in vantaggio 13 a 6. Secondo tempo al sonnifero. Noceto nonostante il costante possesso non riesce a sfondare. Livorno mai pericoloso a difendersi ad oltranza. Più volte il Noceto tenta lo sfondamento con la mischia, ma Livorno resiste. Su una di queste azioni, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione temporanea di Maio, sembra meta per il Noceto, invece il pallone sfugge in avanti, se ne impossessa Griffith che vola dalla sua area ai 22 del Noceto. Gli dà sostegno Saccà che in tuffo segna fra i pali. Passano due minuti e il Noceto resta in 13 per il giallo a Mori. Il Noceto si butta in avanti nonostante l’ineriorità numerica. Anversa tenta due volte la via del drop, ma sono fuori di un soffio. Il triplice fischio vede ancora il Noceto in avanti ma l’occasione di portare a casa la vittoria è ormai sprecata Serie A – Girone A-V giornata – 25.10.09- ore 14.30 Amatori Milano v Piacenza Rugby 41 – 30 (5 – 1) Zhermack Badia v Marchiol Mogliano 12 – 32 (0 – 5) Udine Rugby v Rugby Banco di Brescia 55 - 22 (5 – 0) Mantovani Lazio v Orved San Donà 22 – 10 (4 – 0) Vibu Noceto v Livorno Rugby 13 – 13 (2 – 2) Giunti Firenze v Blugeo Colorno 20 – 21 (1 – 4 ) Classifica: Blugeo Colorno 21; Mogliano 20; Vibu Noceto 18; Giunti Firenze 16; Mantovani Lazio 14; Livorno 13; Amatori Milano 11; Udine 10; Piacenza e Orved San Donà 6; Zhermack Badia 5; Banco di Brescia 2. Prossimo Turno domenica 1 novembre 2009 Orved San Donà – Amatori Milano; Banco di Brescia – Zhermack Badia; Giunti Firenze – Mantovani Lazio; Blugeo Colorno – Udine Rugby; Piacenza Rugby – Livorno; Mogliano Rugby – Vibu Noceto.