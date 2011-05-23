Home Senza categoria NON C'E' ALCUN ACCORDO CON GUIDO CALABRESE

NON C'E' ALCUN ACCORDO CON GUIDO CALABRESE

di Redazione 23/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 112 del 23.05.2011 RUGBY ROVIGO DELTA: NON C'E' ALCUN ACCORDO CON GUIDO CALABRESE In merito a informazioni di stampa che danno per conclusa la trattativa per portare a Rovigo il giovane mediano di mischia del Benevento Guido Calabrese, Alejandro Canale Direttore Sportivo della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta smentisce categoricamente la notizia. "In questa fase finale del campionato molti giocatori, direttamente o attraverso i propri agenti, si sono proposti all'attenzione del Rovigo per valutare la fattibilità del loro inserimento, nella prossima stagione, in un club che mantiene il suo fascino per chi vive nel mondo del rugby. Con Guido Calabrese non è stato raggiunto nessun accordo. In questo momento i nostri pensieri e le nostre energie sono tutti rivolti alla finale di sabato prossimo che ci vedrà affrontare al Battaglini il Petrarca Padova per l'assegnazione dello scudetto del Campionato di Eccellenza." Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp