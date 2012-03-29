NON CONFORTANTI GLI ESITI DEGLI ESAMI DIAGNOSTICI
di Redazione
29/03/2012
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 102 del 29.03.2012 BUSTOS E MERLO: NON CONFORTANTI GLI ESITI DEGLI ESAMI DIAGNOSTICI Ieri, mercoledì 28 marzo, è stata eseguita indagine di risonanza magnetica agli atleti della Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta German Bustos e Mattia Merlo. Per entrambi i giocatori si sono evidenziati interessamenti delle strutture ligamentose a seguito dei rispettivi traumi distorsivi riportati domenica. Nei prossimi giorni saranno valutati da specialista del ginocchio per decisione terapeutica da intraprendere. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
