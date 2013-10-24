Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZION] AUSTRALIA, PROGRAMMA STAMPA 3/10 NOVEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Cari colleghi,

di seguito il programma stampa della Nazionale australiana (Qantas Wallabies) per il periodo di soggiorno a Torino in preparazione al Cariparma Test
Match di sabato 9 novembre allo Stadio Olimpico.

Brendan Altadonna, Media Manager della squadra, sarà il vostro punto di contatto.
I suoi contatti sono in calce, unitamente a quelli del liaison officer FIR Cesare Iko Speziali.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Domenica 3 novembre
orario tbc. – Concord Hotel, Torino
Arrivo Nazionale australiana da Londra

Lunedì 4 novembre
ore 11.00 – Concord Hotel, Torino
Incontro stampa

ore 13.00 – Impianti Cus Torino, Grugliasco
Allenamento aperto ai media – primi 10’ circa

Martedì 5 novembre
ore 11.00 – Concord Hotel, Torino
Incontro stampa

ore 13.00 – Impianti Cus Torino, Grugliasco
Allenamento aperto ai media – primi 10’ circa

Giovedì 7 novembre
ore 11.00 – Concord Hotel, Torino
Conferenza stampa annuncio formazione v Italia

ore 13.00 – Impianti Cus Torino, Grugliasco
Allenamento aperto ai media – primi 10’ circa

Venerdì 8 novembre
ore 13.30 – Stadio Olimpico, Torino
Captain’s Run Australia – interviste con il capitano al termine

Sabato 9 novembre
ore 15.00 – Stadio Olimpico, Torino
Cariparma Test Match Italia v Australia

Domenica 10 novembre
Partenza Nazionale australiana per Dublino

CONTATTI UTILI
Brendan Altadonna
Wallabies Media Manager
Mob. +61 415 961 097
Email: [email protected]

Cesare Iko Speziali
Liaison Officer FIR
Mob. +39.335.5254129
[email protected]

Hotel Concord – Torino
Via Lagrange 47
Tel. +39.011.517.6756
www.concordhoteltorino.com


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[RUGBY VIADANA] PHILLIPS CONTRO IL XV DELL'EX MORETTI: &quot;PADOVA E' IN FORMA&quot;

Articolo Successivo

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 099-2013

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019