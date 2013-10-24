[NOTA PER LE REDAZION] AUSTRALIA, PROGRAMMA STAMPA 3/10 NOVEMBRE
di Redazione
24/10/2013
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Nazionale australiana (Qantas Wallabies) per il periodo di soggiorno a Torino in preparazione al Cariparma Test
Match di sabato 9 novembre allo Stadio Olimpico.
Brendan Altadonna, Media Manager della squadra, sarà il vostro punto di contatto.
I suoi contatti sono in calce, unitamente a quelli del liaison officer FIR Cesare Iko Speziali.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Domenica 3 novembre
orario tbc. – Concord Hotel, Torino
Arrivo Nazionale australiana da Londra
Lunedì 4 novembre
ore 11.00 – Concord Hotel, Torino
Incontro stampa
ore 13.00 – Impianti Cus Torino, Grugliasco
Allenamento aperto ai media – primi 10’ circa
Martedì 5 novembre
ore 11.00 – Concord Hotel, Torino
Incontro stampa
ore 13.00 – Impianti Cus Torino, Grugliasco
Allenamento aperto ai media – primi 10’ circa
Giovedì 7 novembre
ore 11.00 – Concord Hotel, Torino
Conferenza stampa annuncio formazione v Italia
ore 13.00 – Impianti Cus Torino, Grugliasco
Allenamento aperto ai media – primi 10’ circa
Venerdì 8 novembre
ore 13.30 – Stadio Olimpico, Torino
Captain’s Run Australia – interviste con il capitano al termine
Sabato 9 novembre
ore 15.00 – Stadio Olimpico, Torino
Cariparma Test Match Italia v Australia
Domenica 10 novembre
Partenza Nazionale australiana per Dublino
CONTATTI UTILI
Brendan Altadonna
Wallabies Media Manager
Mob. +61 415 961 097
Email: [email protected]
Cesare Iko Speziali
Liaison Officer FIR
Mob. +39.335.5254129
[email protected]
Hotel Concord – Torino
Via Lagrange 47
Tel. +39.011.517.6756
www.concordhoteltorino.com
Redazione