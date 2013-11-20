[NOTA PER LE REDAZIONI] AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - 21 NOVEMBRE
20/11/2013
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA – 21 NOVEMBRE
Cari colleghi,
il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, giovedì 21 novembre, è aggiornato come segue.
Si ricorda che, per avere accesso presso il CPO “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma, è necessario inviare richiesta d’accredito
all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]).
Giovedì 21 novembre
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani - annuncio formazione v Argentina
ore 14.15 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare
