[NOTA PER LE REDAZIONI] AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - 21 NOVEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

20/11/2013

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA – 21 NOVEMBRE

Cari colleghi,

il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, giovedì 21 novembre, è aggiornato come segue.

Si ricorda che, per avere accesso presso il CPO “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma, è necessario inviare richiesta d’accredito
all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]).

Giovedì 21 novembre

ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”

Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani - annuncio formazione v Argentina

ore 14.15 – Roma, CPO “Giulio Onesti”


Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare


