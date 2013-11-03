[NOTA PER LE REDAZIONI] AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - TORINO 3/10 NOVEMBRE

[email protected]

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - ITALIA v AUSTRALIATorino, 3/10 novembreCari colleghi,di seguito il programma stampa aggiornato della Nazionale Italiana Rugby per la prima settimana dei Cariparma Test Match 2013, in preparazione allapartita di sabato 9 novembre allo Stadio Olimpico di Torino contro l'Australia.Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso dellamanifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email.Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al+39.320.78.77.687.Si consiglia ai colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv di raggiungere sempre le sedi degli allenamenti e degli incontri stampa con trentaminuti di anticipo sugli orari indicati.L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.Domenica 3 novembreore 18.00 – Torino, NH LingottoInizio raduno Cariparma Test Match 2013Lunedì 4 novembreore 11.00 – Torino, Stadio “Primo Nebiolo”Allenamento aperto a media e pubblico sino alle 12.30ore 14.30 – Torino, NH LingottoIncontro stampa – Manager, assistente allenatore, preparatore atleticoMartedì 5 novembreore 14.30 – Torino, Spazio ADPLOGIncontro stampa Italia – tre atleti a disposizione dei mediaMercoledì 6 novembreore 11.00 - Torino, Foyer del Teatro RegioConferenza stampa di presentazione Cariparma Test Match 2013 - intervengono il Presidente federale Alfredo Gavazzi e la Squadra Nazionale al completoore 15.00 – Torino, Centro Commerciale “Le Gru”Sessione autografi – rappresentanza atleti Italia e Australiaore 16.00 – Torino, Carcere “Le Vallette”Visita rappresentanza Squadra Nazionale alla Società “La Drola”ore 17.00 – Torino, Store Italia Independent – Via Lagrange 31Lancio collezione Italrugby/Italia IndependentGiovedì 7 novembreore 14.30 – Torino, NH LingottoConferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troianiore 14.45 – Torino, NH LingottoZona mista Italia – giocatori nella formazione titolareVenerdì 8 novembreore 11.00 – Torino, Stadio OlimpicoCaptain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamentoore 12.00 – Torino, Stadio OlimpicoConferenza stampa Capitano ItaliaSabato 9 novembreore 15.00 – Torino, Stadio OlimpicoCariparma Test Match Italia v AustraliaDomenica 10 novembreore 14.30 – Torino, NH LingottoPartenza Squadra Nazionale per CremonaCONTATTI UTILIHotel NH Lingotto – TorinoVia Nizza 262Tel. +39.011.66.42.000Andrea Cimbrico – Media ManagerMob. +39.320.78.77.687