Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - TORINO 3/10 NOVEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

03/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - ITALIA v AUSTRALIA
Torino, 3/10 novembre
Cari colleghi,

di seguito il programma stampa aggiornato della Nazionale Italiana Rugby per la prima settimana dei Cariparma Test Match 2013, in preparazione alla
partita di sabato 9 novembre allo Stadio Olimpico di Torino contro l'Australia.

Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della
manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email.

Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al
+39.320.78.77.687.

Si consiglia ai colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv di raggiungere sempre le sedi degli allenamenti e degli incontri stampa con trenta
minuti di anticipo sugli orari indicati.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Domenica 3 novembre

ore 18.00 – Torino, NH Lingotto

Inizio raduno Cariparma Test Match 2013

Lunedì 4 novembre

ore 11.00 – Torino, Stadio “Primo Nebiolo”

Allenamento aperto a media e pubblico sino alle 12.30

ore 14.30 – Torino, NH Lingotto

Incontro stampa – Manager, assistente allenatore, preparatore atletico

Martedì 5 novembre

ore 14.30 – Torino, Spazio ADPLOG

Incontro stampa Italia – tre atleti a disposizione dei media

Mercoledì 6 novembre

ore 11.00 - Torino, Foyer del Teatro Regio

Conferenza stampa di presentazione Cariparma Test Match 2013 - intervengono il Presidente federale Alfredo Gavazzi e la Squadra Nazionale al completo

ore 15.00 – Torino, Centro Commerciale “Le Gru”


Sessione autografi – rappresentanza atleti Italia e Australia

ore 16.00 – Torino, Carcere “Le Vallette”

Visita rappresentanza Squadra Nazionale alla Società “La Drola”

ore 17.00 – Torino, Store Italia Independent – Via Lagrange 31

Lancio collezione Italrugby/Italia Independent

Giovedì 7 novembre

ore 14.30 – Torino, NH Lingotto

Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani

ore 14.45 – Torino, NH Lingotto

Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare

Venerdì 8 novembre

ore 11.00 – Torino, Stadio Olimpico

Captain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento

ore 12.00 – Torino, Stadio Olimpico

Conferenza stampa Capitano Italia

Sabato 9 novembre

ore 15.00 – Torino, Stadio Olimpico

Cariparma Test Match Italia v Australia

Domenica 10 novembre

ore 14.30 – Torino, NH Lingotto

Partenza Squadra Nazionale per Cremona

CONTATTI UTILI

Hotel NH Lingotto – Torino

Via Nizza 262

Tel. +39.011.66.42.000

www.nh-hotels.it

Andrea Cimbrico – Media Manager

Mob. +39.320.78.77.687

[email protected]


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

RUGBY NOTIZIE] CAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI. SECONDA GIORNATA

Articolo Successivo

RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA. LE FIAMME ORO BATTONO IL REGGIO PER 25-22

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019