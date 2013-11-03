[NOTA PER LE REDAZIONI] AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - TORINO 3/10 NOVEMBRE
di Redazione
03/11/2013
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - ITALIA v AUSTRALIA
Torino, 3/10 novembre
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa aggiornato della Nazionale Italiana Rugby per la prima settimana dei Cariparma Test Match 2013, in preparazione alla
partita di sabato 9 novembre allo Stadio Olimpico di Torino contro l'Australia.
Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della
manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email.
Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al
+39.320.78.77.687.
Si consiglia ai colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv di raggiungere sempre le sedi degli allenamenti e degli incontri stampa con trenta
minuti di anticipo sugli orari indicati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Domenica 3 novembre
ore 18.00 – Torino, NH Lingotto
Inizio raduno Cariparma Test Match 2013
Lunedì 4 novembre
ore 11.00 – Torino, Stadio “Primo Nebiolo”
Allenamento aperto a media e pubblico sino alle 12.30
ore 14.30 – Torino, NH Lingotto
Incontro stampa – Manager, assistente allenatore, preparatore atletico
Martedì 5 novembre
ore 14.30 – Torino, Spazio ADPLOG
Incontro stampa Italia – tre atleti a disposizione dei media
Mercoledì 6 novembre
ore 11.00 - Torino, Foyer del Teatro Regio
Conferenza stampa di presentazione Cariparma Test Match 2013 - intervengono il Presidente federale Alfredo Gavazzi e la Squadra Nazionale al completo
ore 15.00 – Torino, Centro Commerciale “Le Gru”
Sessione autografi – rappresentanza atleti Italia e Australia
ore 16.00 – Torino, Carcere “Le Vallette”
Visita rappresentanza Squadra Nazionale alla Società “La Drola”
ore 17.00 – Torino, Store Italia Independent – Via Lagrange 31
Lancio collezione Italrugby/Italia Independent
Giovedì 7 novembre
ore 14.30 – Torino, NH Lingotto
Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.45 – Torino, NH Lingotto
Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare
Venerdì 8 novembre
ore 11.00 – Torino, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento
ore 12.00 – Torino, Stadio Olimpico
Conferenza stampa Capitano Italia
Sabato 9 novembre
ore 15.00 – Torino, Stadio Olimpico
Cariparma Test Match Italia v Australia
Domenica 10 novembre
ore 14.30 – Torino, NH Lingotto
Partenza Squadra Nazionale per Cremona
CONTATTI UTILI
Hotel NH Lingotto – Torino
Via Nizza 262
Tel. +39.011.66.42.000
www.nh-hotels.it
Andrea Cimbrico – Media Manager
Mob. +39.320.78.77.687
[email protected]
Redazione