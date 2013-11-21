[NOTA PER LE REDAZIONI] AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - VENERDI' 22 NOVEMBRE
di Redazione
21/11/2013
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA – VENERDI' 22 NOVEMBRE
Cari colleghi,
il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, venerdì 22 novembre, è aggiornato come segue.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Venerdì 22 novembre
ore 10.00 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento
ore 12.30 – Città del Vaticano
Udienza privata con Sua Santità Papa Francesco
Nota: immagini fotografiche e riprese dell’udienza saranno messe a disposizione nel pomeriggio via comunicatostampa
ore 14.30 – Roma, NH Vittorio Veneto
Conferenza stampa Capitano Italia
