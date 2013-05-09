Home Senza categoria [NOTA PER LE REDAZIONI] ANNUNCIO CONVOCATI SQUADRA NAZIONALE - VENERDI' 10 MAGGIO 2013

[NOTA PER LE REDAZIONI] ANNUNCIO CONVOCATI SQUADRA NAZIONALE - VENERDI' 10 MAGGIO 2013

di Redazione 09/05/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ANNUNCIO CONVOCATI SQUADRA NAZIONALE - VENERDI' 10 MAGGIO 2013

Cari colleghi,

si ricorda che il Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Jacques Brunel ufficializzerà la lista dei trentadue convocati per il tour estivo di

giugno in Sudafrica nel pomeriggio di domani, venerdì 10 maggio.

La lista dei convocati verrà inviata tramite comunicato stampa e pubblicata contestualmente su Federugby.it

Successivamente nel corso della giornata è prevista la pubblicazione, su Federugby.it, sul canale ufficiale Youtube (youtube.com/Fedrugby) e sulla

piattaforma audio Soundcloud (www.soundcloud.com/Federugby) di un’intervista al Commissario Tecnico e dei relativi contributi audio/video di libero

utilizzo.

Il tour estivo prevede la partecipazione dell’Italia al quadrangolare “Castle Lager Series” con test-match l’8 giugno a Durban con il

Sudafrica, il 15 giugno a Nelspruit contro Samoa ed un turno di finale il 22 giugno a Pretoria, sulla base della classifica delle prime due giornate.

L’Ufficio Stampa della FIR rimane a vostra disposizione per ogni necessità o chiarimento.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti







Condividi Facebook Twitter Whatsapp