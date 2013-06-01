Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] AUDIO MAURO BERGAMASCO/ALBERTO DI BERNARDO

Redazione Avatar

di Redazione

01/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
CONTRIBUTI AUDIO MAURO BERGAMASCO/ALBERTO DI BERNARDO

Cari colleghi, dai link sottostanti potete scaricare contributi audio di libero utilizzo relativi all'incontro stampa odierno della Nazionale Italiana
Rugby a cui hanno partecipato l'esordiente mediano d'apertura 33enne della Benetton Treviso, Alberto Di Bernardo, ed il veterano azzurro Mauro
Bergamasco in vista della partenza per il tour estivo "Sudafrica 2013" prevista questa sera.

Clicca qui per l'audio-intervist ad Alberto Di Bernardo

Clicca qui per l'audio-intervista a Mauro Bergamasco

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ITALIA SEVEN FEMMINILE. RISULTATI PRIMA GIORNATA TAPPA DI BRIVE

Articolo Successivo

ZAR-X SPORTS E' IL NUOVO SPONSOR E FORNITORE DELLE DIVISE UFFICIALI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019