[NOTA PER LE REDAZIONI - AUDIO/VIDEO] CONTRIBUTI LUCIANO ORQUERA, LUIGI TROIANI

Redazione Avatar

di Redazione

22/01/2013

TITOLO
CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO - SQUADRA NAZIONALE, 22.01.13
LUIGI TROIANI E LUCIANO ORQUERA
Cari colleghi,
dai link sottostanti è possibile scaricare contributi audio e video dal raduno della Squadra Nazionale, in preparazione all’RBS 6 Nazioni 2013
presso il “Giulio Onesti” di Roma.
Oggi sono disponibili interviste al Manager Luigi Troiani ed al mediano d’apertura dell’Italia e di Zebre Rugby Luciano Orquera.
Contributi video – file .mp4 H.264 HD
Interviste al manager Luigi Troiani ed all’apertura Luciano Orquera
Contributi audio – file .mp3
Intervista a Luigi Troiani
Intervista a Luciano Orquera

