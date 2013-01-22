Home Senza categoria [NOTA PER LE REDAZIONI - AUDIO/VIDEO] CONTRIBUTI LUCIANO ORQUERA, LUIGI TROIANI

di Redazione 22/01/2013

CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO - SQUADRA NAZIONALE, 22.01.13

LUIGI TROIANI E LUCIANO ORQUERA

Cari colleghi,

dai link sottostanti è possibile scaricare contributi audio e video dal raduno della Squadra Nazionale, in preparazione all’RBS 6 Nazioni 2013

presso il “Giulio Onesti” di Roma.

Oggi sono disponibili interviste al Manager Luigi Troiani ed al mediano d’apertura dell’Italia e di Zebre Rugby Luciano Orquera.

Contributi video – file .mp4 H.264 HD

Interviste al manager Luigi Troiani ed all’apertura Luciano Orquera

Contributi audio – file .mp3

Intervista a Luigi Troiani

Intervista a Luciano Orquera





